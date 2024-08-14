Кошмарная ночь в Литве: горели два многоэтажных дома, эвакуированы десятки людей

О первом пожаре сообщили около полуночи. Горела общая кухня в 5-этажном доме на ул. Вайжганто. Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что дым стоял на четвертом этаже. Сгорела кровать, микроволновка, копотью были покрыты стены, пишет Ru.Delfi.lt.

Эвакуировано 12 человек, одного отравившегося угарным газом мужчину передали в руки врачей. Пожар потушили в течение 13 минут. В 00.44 сообщили о том, что горит помещение общего пользования в доме на ул. Й.Басанавичюса, 90. Пожар начался на 4 и 5 этажах. Эвакуировано 30 человек, пострадавших нет.

Во время пожара обгорели и копотью покрылись помещения, сгорели вещи, лопнули стекла. Пожар был потушен в течение 20 минут. Специалисты выясняют причины пожаров.

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