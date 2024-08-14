Более 400 таллиннских детей получат в подарок ранец со школьными принадлежностями

„Начала учебного года ждут все семьи, и приятно отметить его совместным посещением кинотеатра. Родители знают, что начало учебного года сопровождается не только радостью, но и существенными расходами, поэтому важно предложить малообеспеченным семьям необходимую поддержку. В сотрудничестве с Таллиннским обществом Эстонского Красного Креста и другими спонсорами город Таллинн вносит свой вклад“, – отметил вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе.

15 августа в 12:00 в Apollo Kino Coca-Cola Plaza пройдет торжественное заключительное мероприятие кампании „Ранец-2024“, на котором ранцы будут переданы детям. Также детей порадуют фильмом „Гадкий я – 4“.

Казе подчеркнул, что благодаря кампании дети заранее получат необходимые школьные принадлежности. „В случае кампании „Ранец-2024“ важно, что в отличие от финансового пособия, которое город дает первоклассникам, необходимые для школы принадлежности выдаются семьям еще до начала учебного года. Осенью семьи получат также пособие на начало учебного года, предназначенное для всех таллиннских учеников. Для первоклассников пособие составляет 320 евро, начиная со второго класса – 100 евро. Ходатайствовать о нем можно на сайте Таллинна . От имени города желаю всем детям и семьям успешного начала учебного года“, – добавил вице-мэр.

Школьные принадлежности приобретены на пожертвования, собранные в рамках акции в таллиннских магазинах RIMI. Собрать ранцы помогли добровольцы Таллиннского общества Красного Креста, списки нуждающихся в помощи семей составили работники отделов социального обеспечения районных управ.

Кампанию „Ранец-2024“ поддерживают Таллиннское общество Эстонского Красного Креста, Таллиннская горуправа, таллиннские магазины Eesti RIMI Food AS, Gasell AS, Apollo Kino OÜ, Lendliis OÜ, Marmiton/Svensky Kaubandus AS, Департамент транспорта и Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.