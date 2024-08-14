В литовской больнице после ужина – 30 пациентов с отравлением: ведется расследование(3)
В отделении Каунасской больницы ЛУМН через несколько часов после ужина немало пациентов почувствовали признаки отравления. Близкие пациентов сказали журналистам Delfi, что некоторым было очень плохо. Представитель больницы сказал журналистам, что симптомы отравления были у 30 больных, „сейчас проводят расследование, дезинфицируют помещение, за пациентами ведется наблюдение“, передает ru.delfi.lt.
Вилма (настоящее имя женщины редакции известно), близкий которой находится в неврологическом отделении больницы, сказала Delfi, что, по ее данным, после ужина (ели омлет) симптомы отравления появились больше чем у 10 человек. Те, кто не ужинал, были здоровы. „11 августа в неврологическом отделении на ужин был омлет. В 24–1 ч. ночи – у всех в разное время началась рвота и понос“, – рассказала Вилма.
Плохо было и одному врачу, которая ела омлет – ее 12 августа не было, она взяла больничный.
Около 6 утра врачи, по словам Вилмы, собрались в одной палате, там одной отравившейся пациентке потребовалась серьезная помощь, речь шла о реанимации. Пациентам запретили выходить из палат, а врачи, по словам Вилмы, близким пациентов ничего не комментировали.
Пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас сказал Delfi, что спустя несколько дней после инцидента все пациенты чувствуют себя хорошо.
„Мы сожалеем и приносим извинения своим пациентам в связи с этим неприятным происшествием. Пациенты, у которых были симптомы отравления, сейчас проходят лечение в обычном порядке, симптомов инфекции у них нет“, – сказал Твирбутас. Он заметил, что сложных случаев не было. „Больничный отдел по контролю над инфекциями проводит расследование, был информирован Национальный центр общественного здравоохранения. Все палаты были дезинфицированы, кухня и другие помещения тоже, работникам напомнили о правилах гигиены. За пациентами ведется наблюдение“, – заметил Твирбутас.
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