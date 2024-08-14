В литовской больнице после ужина – 30 пациентов с отравлением: ведется расследование

Вилма (настоящее имя женщины редакции известно), близкий которой находится в неврологическом отделении больницы, сказала Delfi, что, по ее данным, после ужина (ели омлет) симптомы отравления появились больше чем у 10 человек. Те, кто не ужинал, были здоровы. „11 августа в неврологическом отделении на ужин был омлет. В 24–1 ч. ночи – у всех в разное время началась рвота и понос“, – рассказала Вилма.

Плохо было и одному врачу, которая ела омлет – ее 12 августа не было, она взяла больничный.

Около 6 утра врачи, по словам Вилмы, собрались в одной палате, там одной отравившейся пациентке потребовалась серьезная помощь, речь шла о реанимации. Пациентам запретили выходить из палат, а врачи, по словам Вилмы, близким пациентов ничего не комментировали.

Пресс-секретарь больницы Саулюс Твирбутас сказал Delfi, что спустя несколько дней после инцидента все пациенты чувствуют себя хорошо.

„Мы сожалеем и приносим извинения своим пациентам в связи с этим неприятным происшествием. Пациенты, у которых были симптомы отравления, сейчас проходят лечение в обычном порядке, симптомов инфекции у них нет“, – сказал Твирбутас. Он заметил, что сложных случаев не было. „Больничный отдел по контролю над инфекциями проводит расследование, был информирован Национальный центр общественного здравоохранения. Все палаты были дезинфицированы, кухня и другие помещения тоже, работникам напомнили о правилах гигиены. За пациентами ведется наблюдение“, – заметил Твирбутас.

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