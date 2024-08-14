Итальянская легкоатлетка станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр

50-летняя Петрилло, которая выступает среди спортсменок с нарушением зрения (категория T12), сменила пол в 2019 году.

Петрилло, которая выступит на Паралимпийских играх в Париже в беге на дистанциях 200 и 400 метров, сказала BBC Sport, что ее участие в Играх станет „важным символом инклюзивности“.

В 14 лет Петрилло диагностировали дегенеративное заболевание глаз. Она получила 11 национальных титулов в мужской категории для спортсменов с нарушениями зрения в период между 2015 и 2018 годами.

„Я ждала этого дня три года и делала все возможное, чтобы заслужить вызов на Паралимпиаду. Я заслужила быть в списке и хочу поблагодарить Итальянскую паралимпийскую федерацию и Итальянский паралимпийский комитет за то, что они всегда верили в меня, прежде всего как в человека и как спортсменку“, – приводит слова бегуньи BBC.

Она станет первой в истории трансгендерной атлеткой, которая выступит на Паралимпийских играх.

Паралимпиада-2024 в Париже стартует 28 августа.

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