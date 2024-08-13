ФОТО | „Пайде“ сыграл вничью с шведским клубом и завершил свое выступление в Лиге конференций УЕФА

„Пайде“, который проиграл в первом матче со счетом 1:6, и в ответной встрече быстро оказался в роли отыгрывающего, когда уже на 7-й минуте гости открыли счет благодаря дальнему удару Адама Лундквиста.

Хозяева отыгрались на 33-й минуте. Отличился Робби Саарма. Во втором тайме футболисты „Пайде“ владели инициативой, но больше забить не смогли.

Клуб „Хэкен“, который в позапрошлом году впервые стал чемпионом Швеции и в прошлом году в третий раз выиграл Кубок Швеции, в следующем раунде встретится с клубом немецкой Бундеслиги „Хайденхайм“. В случае победы шведы во второй сезон подряд выйдут в групповой этап еврокубка. В прошлом году они играли на групповом этапе Лиги Европы.

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