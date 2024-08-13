ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (902-й день) | Сырский: ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области. В России могут объявить новую мобилизацию
Подводим итоги очередного дня войны.
Под контролем Украины 74 населенных пункта Курской области — главком ВСУ Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины 74 населенных пункта Курской области.
Зеленский написал об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав разговор по видеосвязи с Сырским, в ходе которого главнокомандующий ВСУ сделал доклад о ситуации на фронте и продвижении украинских сил в Курской области.
„Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курской области продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется“, — написал Зеленский, поблагодарив украинских воинов за героическую службу.
В России могут объявить новую мобилизацию до конца 2024 года — Bloomberg
Российской армии не хватает солдат, чтобы восполнять потери на передовой в Украине, которые достигли самого высокого уровня с начала российского вторжения в феврале 2022 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника, близких к Кремлю и Министерству обороны России.
По словам человека, знакомого с ситуацией, региональные чиновники в среднем оставляют незаполненными более трети квот на призыв, даже несмотря на выросшие выплаты призывникам.
Неспособность российской армии отразить наступление украинских сил в Курской области и взять под контроль границу показала нехватку оборонительных резервов у России.
Неделя боев в Курской области: ВСУ продолжают натиск, стороны подтягивают резервы и окапываются
Украинские войска продолжают наступать в Курской области и брать под контроль новые населенные пункты, несмотря на недавние заявления российских провоенных блогеров о начале стабилизации линии фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Бои становятся все более ожесточенными, обе стороны подтягивают резервы.
Сплошная линия фронта в Курской области по-прежнему отсутствует, удары ВСУ следуют по различным направлениям один за другим.
В то же время российская армия продолжает владеть инициативой на других участках фронта и медленно, но упорно продвигаться на Донбассе.
Генштаб ВСУ: российские войска сбросили на Сумы и область более 30 авиабомб
Как сообщается в вечерней сводке генерального штаба Вооруженных сил Украины, во вторник российская армия продолжала обстрелы и бомбардировки населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. С начала суток на города Сумы, Ворожба, Белополье и ряд сел Сумской области была сброшена 31 авиабомба.
Кроме того, 30 ударов неуправляемыми авиаракетами было нанесено по району села Белогорье в Запорожской области, 15 ракет было выпущено по Николаевке Херсонской области, также обстрелу подверглось село Сергеевка в Донецкой области, говорится в сообщении генштаба, размещенном на его странице в „Фейсбуке“.
Всего с начала суток на фронтах российско-украинской войны по состоянию на 16:00 по Киеву произошло 80 боевых столкновений, почти половина из которых – на покровском направлении.
Латвия передает Украине 500 беспилотников
Латвия передает Украине 500 беспилотников в рамках коалиции дронов, сообщает „Европейская правда“.
„Очередной пакет беспилотников готов! Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач“, — написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.
Ранее сообщалось, что Латвия передаст Украине более 2500 дронов стоимостью в 4 млн евро, произведенных латвийскими компаниями.
Еврокомиссия выплатила Украине около 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи
„Сегодня Комиссия выделила Украине почти 4,2 млрд евро из Фонда помощи. Таким образом, общая сумма финансирования ЕС, выплаченного украинскому правительству в рамках Фонда на данный момент, достигла 12 млрд евро“, — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Фонд для Украины предусматривает до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на четыре года — с 2024 по 2027 год. Пакет помощи предполагает кредиты на 33 млрд евро и невозвратные гранты на 17 млрд евро.
МИД Украины о Курском наступлении: Украине не нужна российская территория, цель операции — защита жизни украинских военных
Украина не заинтересована забирать территорию в Курской области России, а хочет защитить жизни своих людей, не позволяя России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняя российским войскам логистику, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
„В отличие от РФ Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, мы хотим защитить жизнь своих людей“, — сказал Тихий на брифинге в Киеве, сообщает „Интерфакс-Украина“.
Он отметил, что из Курской области только с начала лета по граничащей с ней Сумской области Украины было нанесено более 2 тысяч ударов, использовано 255 управляемых авиабомб и более 100 ракет.
Более 2 тыс. человек за сутки покинули приграничные районы Курской области — МЧС
Из приграничных районов Курской области за сутки выехали свыше 2 тыс. человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
„За прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 2 тысяч человек. (…). На сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся около 8 тысяч человек, в том числе более 2,2 тыс. детей“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение МЧС.
Минобороны России заявило о „пресечении попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области“
Пресечены попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области, нанесены удары по украинским резервам в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.
„В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение военного ведомства.
„Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области“, — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Российские военные заявили также об отражении атаки штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки в Курской области.
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой приграничной зоне
В Сумской области начнут действовать новые ограничения для граждан из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских диверсионно-разведывательных групп, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сумская область граничит с Курской областью, где уже неделю продолжаются боевые действия после атаки ВСУ, а также с Белгородской область, где власти накануне также объявили об эвакуации жителей одного из приграничных районов.
Источник: „Русская служба Би-Би-Си“.
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