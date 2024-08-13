ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (902-й день) | Сырский: ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области. В России могут объявить новую мобилизацию

Под контролем Украины 74 населенных пункта Курской области — главком ВСУ Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины 74 населенных пункта Курской области.

Зеленский написал об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав разговор по видеосвязи с Сырским, в ходе которого главнокомандующий ВСУ сделал доклад о ситуации на фронте и продвижении украинских сил в Курской области.

„Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курской области продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется“, — написал Зеленский, поблагодарив украинских воинов за героическую службу.

В России могут объявить новую мобилизацию до конца 2024 года — Bloomberg

Российской армии не хватает солдат, чтобы восполнять потери на передовой в Украине, которые достигли самого высокого уровня с начала российского вторжения в феврале 2022 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника, близких к Кремлю и Министерству обороны России.

По словам человека, знакомого с ситуацией, региональные чиновники в среднем оставляют незаполненными более трети квот на призыв, даже несмотря на выросшие выплаты призывникам.

Неспособность российской армии отразить наступление украинских сил в Курской области и взять под контроль границу показала нехватку оборонительных резервов у России.

Неделя боев в Курской области: ВСУ продолжают натиск, стороны подтягивают резервы и окапываются

Украинские войска продолжают наступать в Курской области и брать под контроль новые населенные пункты, несмотря на недавние заявления российских провоенных блогеров о начале стабилизации линии фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Бои становятся все более ожесточенными, обе стороны подтягивают резервы.

Сплошная линия фронта в Курской области по-прежнему отсутствует, удары ВСУ следуют по различным направлениям один за другим.