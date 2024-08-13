В Таллинне нарушена работа скорой помощи, время ожидания может быть очень долгим

По приблизительным оценкам, в очереди стоит около трети всех бригад столичной скорой помощи.

По словам пресс-секретаря скорой помощи, другие больницы Таллинна приняли все меры, чтобы облегчить ситуацию, но проблема пока не решена.

„Если появляется необходимость вызвать скорую помощь, стоит помнить, что очередь может быть длинной“, - говорит он.

О ситуации ERR рассказал главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

„Ситуация со скорой помощью в Таллинне весьма тревожная. У нас по договору ежедневно Таллинн обслуживают 22 бригады скорой помощи, и теперь с 14 часов восемь из них почти все время ждут у дверей больницы вместе с пациентом, когда их примет больница. Но больница их не принимает, и машина скорой помощи не может выехать из больницы. Поэтому другие вызовы должны ждать“, – рассказал Адлас.

„Ресурс скорой помощи в Таллинне все время относительно загружен – каждые шесть минут у нас очередной вызов, но сейчас у нас треть ресурса не работает, так сказать, стоим в очереди в больнице. Поэтому вызовы затягиваются, и мы очень обеспокоены этим“, – добавил Адлас.

По его словам, что стало причиной такой ситуации, они не знают.

„Мы не знаем, в чем причина. Я также не знаю, когда ситуация может улучшиться, поэтому мы не можем сейчас строить очень большие планы. Мы проинформировали об этом Департамент здоровья и ждем дальнейших распоряжений“, – сказал Адлас.

По словам руководителя центра неотложной медицины PERH Василия Новака, причина в том, что сегодня поступило чрезвычайно большое число пациентов с тяжелыми травмами.

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