В Таллинне нарушена работа скорой помощи, время ожидания может быть очень долгим

По приблизительным оценкам, в очереди стоит около трети всех бригад столичной скорой помощи.

По словам пресс-секретаря скорой помощи, другие больницы Таллинна приняли все меры, чтобы облегчить ситуацию, но проблема пока не решена.

„Если появляется необходимость вызвать скорую помощь, стоит помнить, что очередь может быть длинной“, - говорит он.

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