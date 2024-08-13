13.08.2024, 20:01
В Таллинне нарушена работа скорой помощи, время ожидания может быть очень долгим(3)
ФОТО: Tallinna kiirabi
С 14.00 часов вторника в Таллинне серьезно нарушена работа скорой помощи в связи с тем, что в Северо-Эстонской региональной больнице снижена пропускная способность для приема пациентов из машин скорой помощи.
По приблизительным оценкам, в очереди стоит около трети всех бригад столичной скорой помощи.
По словам пресс-секретаря скорой помощи, другие больницы Таллинна приняли все меры, чтобы облегчить ситуацию, но проблема пока не решена.
„Если появляется необходимость вызвать скорую помощь, стоит помнить, что очередь может быть длинной“, - говорит он.
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