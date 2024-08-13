Отправлял порнографические материалы – латвийский шахматист дисквалифицирован

Жалоба президента FIDE инициировала расследование по Кодексу этики и дисциплинарных дел (EDC) на основе выводов двух отдельных расследований. Сначала интернет-платформа Meduza провела углубленное расследование, опубликованное в феврале 2022 года, затем официальное расследование провели латвийские полицейские органы. В обоих расследованиях было установлено, что непристойные письма отправлял Стребков, пишет Delfi.lv.

За расследованием латвийской полиции последовало уголовное дело, в котором было заключено, что действия не могут быть признаны преступлением по латвийскому законодательству, в то время как EDC установил, что Стребков нарушил несколько положений Кодекса этики и дисциплинарных дел FIDE, связанных с человеческим достоинством, этическим поведением и социальным поведением. EDC нашел убедительные доказательства того, что латвийский шахматист Стребков на протяжении последних десяти лет занимался преследованием шахматисток.

В ходе расследования выяснилось, что десятки женщин-шахматисток, некоторые из которых были всего 14 лет, получали непристойные письма с порнографическим материалом и использованными презервативами, отправленные на их дома, клубы, университеты и места проведения турниров. Помимо отправки писем, Стребков в течение многих лет позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-платформах, что помогло его идентифицировать.

В своем ответе Стребков утверждал, что жалобу можно подать только по одному делу – с 2021 года, поскольку остальные письма „не имеют никакого отношения к шахматным соревнованиям“ или шахматам вообще. Ответчик также утверждал, что письма не касаются FIDE или национальных шахматных федераций и их деятельности. Фактически он заявлял, что FIDE не имеет юрисдикции в данных делах.