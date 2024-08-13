ПОБИТ МИРОВОЙ РЕКОРД | Эстонский ультраатлет преодолел дистанцию десятикратного ультратриатлона меньше, чем за 100 часов

Для Ратасеппа соревнование стало одним из тяжелейших за спортивную карьеру в эмоциональном плане в первую очередь по причине поджимающего времени и неоптимальных погодных условий. „Шесть дней из десяти соревноваться пришлось в условиях дождя, но особенно сложными выдались два последних дня, когда к дождю добавился град, был сильный ветер и беспрестанно били молнии. Во время последнего марафона из-за холодного ветра началась боль в коленях. Я знал, что останавливаться больше нельзя, иначе до финиша я не дойду. После окончания марафона я ощутил, что колено действительно пострадало. Ходить было сложно“, – рассказал Ратасепп.

Соревновательная дистанция пролегала вокруг спортивного комплекса Винни, а плавательный этап проходил в бассейне комплекса. Для прохождения одной триатлонной дистанции нужно было преодолеть 152 длины бассейна (3,8 км), 31 дистанцию велосипедного маршрута (180 км) и 29 дистанций бегового маршрута (42,195 км).

Результаты десятикратного ультратриатлона Райта Ратасеппа:

02.08 – 9.51.08

03.08 – 9.51.25

04.08 – 9.53.34

05.08 – 9.52.55

06.08 – 9.56.59

07.08 – 9.55.31

08.08 – 9.58.34

09.08 – 10.01.16

10.08 – 10.11.43

11.08 – 10.16.38

Совокупный результат 10 дней: 99.49.47

Генеральным спонсором Райта Ратасеппа является Fenix Adventure – проект Fenix Casino, оказывающий поддержку экстремальным спортсменам и помогающий им претворять мечты в реальность. По словам руководителя по маркетингу Fenix Casino Марье Браунбрюк, цель Fenix Adventure – помочь энтузиастам экстремальных вызовов наиболее эффективно и безопасно подготовиться к испытаниям.

„Достижения Райта в прохождении десятикратного ультратриатлона и установлении мирового рекорда поистине вдохновляют и показывают, на что способен человек. Его рекорд – не просто персональное достижение, но и большой шаг в развитии и популяризации ультратриатлона в Эстонии. Мы очень горды Райтом и поздравляем его“, – сказала Марье Браунбрюк.