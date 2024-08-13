ПОБИТ МИРОВОЙ РЕКОРД | Эстонский ультраатлет преодолел дистанцию десятикратного ультратриатлона меньше, чем за 100 часов
11 августа эстонский ультраатлет Райт Ратасепп на соревнованиях по ультратриатлону Ultra Triathlon Estonia серии кубка мира Международной ассоциации ультратриатлона (IUTA), проходивших в Винни под Раквере, побил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 99 часов и 49 минут. Предыдущий мировой рекорд составлял 106 часов и 11 минут.
Для Ратасеппа соревнование стало одним из тяжелейших за спортивную карьеру в эмоциональном плане в первую очередь по причине поджимающего времени и неоптимальных погодных условий. „Шесть дней из десяти соревноваться пришлось в условиях дождя, но особенно сложными выдались два последних дня, когда к дождю добавился град, был сильный ветер и беспрестанно били молнии. Во время последнего марафона из-за холодного ветра началась боль в коленях. Я знал, что останавливаться больше нельзя, иначе до финиша я не дойду. После окончания марафона я ощутил, что колено действительно пострадало. Ходить было сложно“, – рассказал Ратасепп.
Соревновательная дистанция пролегала вокруг спортивного комплекса Винни, а плавательный этап проходил в бассейне комплекса. Для прохождения одной триатлонной дистанции нужно было преодолеть 152 длины бассейна (3,8 км), 31 дистанцию велосипедного маршрута (180 км) и 29 дистанций бегового маршрута (42,195 км).
Результаты десятикратного ультратриатлона Райта Ратасеппа:
02.08 – 9.51.08
03.08 – 9.51.25
04.08 – 9.53.34
05.08 – 9.52.55
06.08 – 9.56.59
07.08 – 9.55.31
08.08 – 9.58.34
09.08 – 10.01.16
10.08 – 10.11.43
11.08 – 10.16.38
Совокупный результат 10 дней: 99.49.47
Генеральным спонсором Райта Ратасеппа является Fenix Adventure – проект Fenix Casino, оказывающий поддержку экстремальным спортсменам и помогающий им претворять мечты в реальность. По словам руководителя по маркетингу Fenix Casino Марье Браунбрюк, цель Fenix Adventure – помочь энтузиастам экстремальных вызовов наиболее эффективно и безопасно подготовиться к испытаниям.
„Достижения Райта в прохождении десятикратного ультратриатлона и установлении мирового рекорда поистине вдохновляют и показывают, на что способен человек. Его рекорд – не просто персональное достижение, но и большой шаг в развитии и популяризации ультратриатлона в Эстонии. Мы очень горды Райтом и поздравляем его“, – сказала Марье Браунбрюк.
Соревнованиях по ультратриатлону Ultra Triathlon Estonia серии кубка мира Международной ассоциации ультратриатлона (IUTA) прошли в Эстонии впервые. Организаторами соревнований стали Райт Ратасепп и Каур Куускмяэ. Идея привезти в Эстонию международные соревнования родилась у Ратасеппа в прошлом году, когда он участвовал в этапе кубка мира IUTA в Швейцарии с той же целью – пройти десятикратный ультратриатлон меньше, чем за 100 часов. Тогда Ратасеппу пришлось сойти с дистанции, но позднее он увидел потенциал в проведении соревнований в Эстонии и достижении своей цели.
От участников Ultra Triathlon Estonia пришли позитивные отзывы, поэтому в предстоящие годы Ратасепп планирует проводить соревнования в сокращенном формате и принимать в них участие. „Очень приятно слышать, что участники высоко оценили организацию соревнований и интерес к ним есть не только в Эстонии, но и за рубежом. Я бы хотел поблагодарить спонсоров и волонтеров, без помощи которых организация соревнований была бы невозможна“, – добавил Ратасепп.
Соревнования Ultra Triathlon Estonia поддерживают: Ferroline Grupp, Saint Gobain, Avalast OÜ, Hawaii Express, Moomoo, A.LeCoq, Maru Ehitus, Laduks, Vinni vald и Tartu Mill. Персональный спонсор Райта Ратасеппа – Fenix Adventure.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.