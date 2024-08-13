Вратарь сборной Эстонии будет играть в одной лиге с Килианом Мбаппе

Хейн, подписавший новый контракт с лондонским „Арсеналом“ в июне, ранее мог перейти в клуб третьего дивизиона Англии. Однако в начале прошлой недели стало известно, что эстонец отправляется в испанский „Реал Вальядолид“.

По данным испанских СМИ, Хейн прибыл в Испанию в прошлую среду, чтобы пройти медосмотр и подписать документы, но финансовые трудности клуба затянули процесс. Однако во вторник „Вальядолид“ наконец объявил, что Хейн переходит в испанский клуб на правах годичной аренды.

Почему переход Хейна занял так много времени? „Вальядолид“ задолжал испанской Ла Лиге за позапрошлый сезон и не имел права подписывать новых игроков до тех пор, пока долги не будут погашены.

На прошлой неделе „Вальядолид“ уже сорвал одну сделку, когда португальский вингер Тьягу Араужо десять дней просидел в гостиничном номере в ожидании трансфера, но в итоге решил уехать. К счастью, у Хейна оказалось больше терпения.

В прошлом сезоне „Вальядолид“ занял второе место во втором дивизионе Испании, обеспечив себе место в Ла Лиге. Клуб принадлежит и возглавляется легендой бразильского футбола Роналдо.

Первый матч сезона в лиге „Вальядолид“ проведет 19 августа, принимая на своем поле „Эспаньол“. В первых четырех турах „Вальядолид“ также сыграет с „Барселоной“ и мадридским „Реалом“.

22-летний Хейн может стать четвертым эстонским футболистом, играющим в одной из пяти ведущих европейских лиг уже в следующий понедельник. В прошлом это сделали Март Поом (Англия), Рагнар Клаван (Германия, Англия и Италия) и Георгий Тунев (Италия).