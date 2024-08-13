Мошенники выманили у жительницы Ласнамяэ 3000 евро, сообщив, что ее подруга попала в тяжелое ДТП(1)
Как сообщает Пыхяская префектура, 12 августа было открыто очередное производство по делу о мошенничестве.
Жительнице Ласнамяэ на стационарный телефон позвонила некая женщина и грустным голосом сообщила, что попала в ДТП, переходя дорогу на красный свет.
Пострадавшая подумала, что это ее подруга Валентина. За рулем автомобиля якобы находилась женщина, которая сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Затем с жертвой по телефону связался русскоговорящий мужчина, который назвал себя адвокатом, занимающимся этим делом, и сообщил, что для проведения медицинской операции необходимо 53 000 евро наличными. У женщины нашлось 3 000 евро, которые она и передала „курьеру“.
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