Мошенники выманили у жительницы Ласнамяэ 3000 евро, сообщив, что ее подруга попала в тяжелое ДТП

Пострадавшая подумала, что это ее подруга Валентина. За рулем автомобиля якобы находилась женщина, которая сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Затем с жертвой по телефону связался русскоговорящий мужчина, который назвал себя адвокатом, занимающимся этим делом, и сообщил, что для проведения медицинской операции необходимо 53 000 евро наличными. У женщины нашлось 3 000 евро, которые она и передала „курьеру“.