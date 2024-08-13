Женщина, пострадавшая в тяжелом ДТП в Пирита, скончалась в больнице

В прошлую среду в 20:24 в полицию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Таллинне на Пирита теэ, в результате которого столкнулись микроавтобус и мотоцикл. По предварительным данным, мотоциклист двигался по улице Ранна в направлении Виймси, и с боковой дороги на главную перед ним выехал Volkswagen Multivan.

В результате тяжелого столкновения на месте погиб 45-летний мотоциклист. Легкие травмы получил находившийся в микроавтобусе 36-летний мужчина, сидевший на переднем пассажирском сиденье. На заднем сиденье находились двое детей, 3 и 5 лет, которые не пострадали и были переданы близким.

Авария произошла на участке дороги с максимальной разрешенной скоростью 50 км/ч. Обстоятельства ДТП уточняются в ходе уголовного разбирательства.

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