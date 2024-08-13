Вице-мэр Таллинна Пеэтер-Пяртель Пере: Петербури теэ можно было бы переименовать

Пока неясно, насколько тщательно будет отремонтирован отрезок от Мустакиви теэ до перекрестка Вяо.

„Второй отрезок, более длинный второй этап обойдется в 2–4 млн евро, если мы залатаем ямы и положим новый слой асфальта. Если это будет полная реконструкция, это может стоить 20 млн евро или больше“, – сообщил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Участок между двумя вышеупомянутыми отрезками длиной 4 км пока трогать не будут.

„Это очень необычная ситуация, что мы сделаем один участок, потом другой, а между первым и вторым останется отрезок в пару километров, проект которого нам нужно обновить. В нем есть один виадук. Нам следует подумать, нужен ли нам вообще этот виадук“, – добавил Пере.

По мнению Пяртеля-Петера Пере, Петербури теэ заодно следовало бы переименовать, например, в Раквере теэ.

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