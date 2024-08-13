Пропавшие и пленные. В приграничных районах Курской области не выходят на связь тысячи жителей и солдат-срочников

От 11 месяцев до 101 года

В курском поисковом отряде „ЛизаАлерт“ рассказали, что за последние дни получили 222 заявки о розыске пропавших. В основном, из Суджанского района Курской области, который первым подвергся нападению с украинской стороны.

Самому младшему из пропавших 11 месяцев, а самому старшему 101 год, говорят в „ЛизеАлерт“.

Местных жителей, о которых ничего не известно и которые не выходят на связь, больше. В „ЛизеАлерт“ говорят, что одна заявка может поступить сразу на трех-четырех человек. Иногда волонтеры пытаются найти целые семьи, о которых пока нет никакой информации.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным сказал, что в 28 населенных пунктах проживают около 2 тыс. человек, „о судьбе которых мы не знаем“.

Параллельно с местными жителями родители из разных российских регионов начали искать своих детей — солдат-срочников, которые служили в приграничных районах области. Российское Минобороны не называло точное число пропавших, но, судя по сообщениям о розыске в соцсетях, речь идет о десятках военных. Количество попавших в украинский плен не сообщала ни одна из воюющих сторон.

Сказал, что стреляют из танков

3 августа 22-летний срочник Данила Колесников позвонил близким с места службы на границе России и Украины в Курской области и сообщил: он и его сослуживцы находятся под украинским огнем. Своей девушке Анастасии Ч. он сказал, что по ним „стреляют из танков“, рассказывает она Би-би-си. После этого связь с ним оборвалась. В те же дни украинская армия во время стремительного и неожиданного наступления прорвала границу как раз в том районе, где находился юноша.

Данила, житель Ровеньского района Белгородской области, ушел служить после колледжа, в осенний призыв 2023 года. „Откосить“ от армии не пытался: и он, и его близкие были уверены, что на войну его не отправят — российские власти обещали не использовать срочников в боевых действиях.