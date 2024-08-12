ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (901-й день) | Главком ВСУ: украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ

По утверждению российского президента, начавшего вторжение в Украину в феврале 2022 года, Киев намерен „и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране“.

Путин поставил перед российскими военными задачу „выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы“.

„Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?“ — добавил он.

Сейчас Путин заявил, что „противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем“.

Президент России Владимир Путин третий раз комментирует вторжение украинских военных в Курскую область, которое началось на прошлой неделе. В среду он коротко назвал боевые действия на территории России „масштабной провокацией, в четверг — пообещал единовременные выплаты по 10 тысяч рублей эвакуировавшимся из зоны боев.

Путин о вторжении в Курскую область: Украина стремится к улучшению переговорных позиций

Сырский заявил в ходе совещания, какую территорию России, по оценке украинских военных, контролируют ВСУ. „На эту минуту под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации“, — сказал Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале видео с заседания ставки. Президент Украины рассказал, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский „докладывал относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области“.

Власти Украины впервые прокомментировали наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Об этом говорилось в ходе прошедшего 12 августа заседания ставки верховного главнокомандующего Украины, пишет Meduza .

„Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка“, — добавил он.

Через неделю после начала наступления ВСУ под контролем украинских военных находится 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров, заявил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с Путиным.

По словам Смирнова, руководство области не знает о судьбе 2 тысяч человек, которые проживают в этих населенных пунктах.

Власти Краснояружского района Белгородской области начали эвакуацию жителей в связи с угрозой украинского наступление, объявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские военные „сделают все, чтобы справиться с угрозой“, но „чтобы обезопасить жизнь и здоровье населения“, власти начинают „перемещение“ жителей района в „более безопасные места“. Куда будут вывозить жителей, Гладков не уточнил.

Минобороны РФ утверждает, что российская армия захватила Лисичное Донецкой области и установила контроль „над городскими кварталами Красногоровки“ в той же области. Лисичное находится на Покровском направлении, Красногоровка – на Кураховском, пишет strana.ua.

ЕС выделил 2 млн евро на программу по разминированию в Украине

Власти ЕС выделили 2 млн евро на программу по разминированию в Украине, в рамках которой женщины-кинологи со специально обученными собаками будут помогать обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы по всей стране.

Проект финансируется Службой внешнеполитических инструментов Еврокомиссии (FPI).

„Мы рады возможности профинансировать эту инициативу в рамках мер поддержки со стороны ЕС по улучшению и расширению масштабов гуманитарной деятельности по разминированию в Украине. Мы считаем, что этот инновационный проект может значительно ускорить расчистку загрязненных земель для использования в гражданских целях“, — сказал директор FPI Питер Вагнер.

На разминирование планируется направить 16 собак породы малинуа (бельгийская овчарка) вместе с украинками, которые прошли специальную подготовку в Камбодже в течение пяти месяцев.

„Многие из вожатых ранее обучались дрессировке собак в Сумском национальном аграрном университете. Во время курса собаководов они также прошли обучение ручному разминированию“, — говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Там добавили, что кинологи с собаками будут направлены в дополнение к усилиям по ручному и механизированному разминированию на освобожденных украинских территориях, в том числе в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

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