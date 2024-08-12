ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (901-й день) | Главком ВСУ: украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ
Подводим итоги очередного дня войны.
Главком ВСУ заявил, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ
Власти Украины впервые прокомментировали наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. Об этом говорилось в ходе прошедшего 12 августа заседания ставки верховного главнокомандующего Украины, пишет Meduza.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале видео с заседания ставки. Президент Украины рассказал, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский „докладывал относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области“.
Сырский заявил в ходе совещания, какую территорию России, по оценке украинских военных, контролируют ВСУ. „На эту минуту под нашим контролем находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации“, — сказал Сырский.
Путин о вторжении в Курскую область: Украина стремится к улучшению переговорных позиций
Президент России Владимир Путин третий раз комментирует вторжение украинских военных в Курскую область, которое началось на прошлой неделе. В среду он коротко назвал боевые действия на территории России „масштабной провокацией, в четверг — пообещал единовременные выплаты по 10 тысяч рублей эвакуировавшимся из зоны боев.
Сейчас Путин заявил, что „противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем“.
„Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?“ — добавил он.
Украина официально не называет цели операции ВСУ в приграничных районах России.
Путин поставил перед российскими военными задачу „выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы“.
По утверждению российского президента, начавшего вторжение в Украину в феврале 2022 года, Киев намерен „и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране“.
„Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка“, — добавил он.
Через неделю после начала наступления ВСУ под контролем украинских военных находится 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров, заявил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с Путиным.
По словам Смирнова, руководство области не знает о судьбе 2 тысяч человек, которые проживают в этих населенных пунктах.
Власти Краснояружского района Белгородской области начали эвакуацию жителей в связи с угрозой украинского наступление, объявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские военные „сделают все, чтобы справиться с угрозой“, но „чтобы обезопасить жизнь и здоровье населения“, власти начинают „перемещение“ жителей района в „более безопасные места“. Куда будут вывозить жителей, Гладков не уточнил.
Минобороны РФ утверждает, что российская армия захватила Лисичное Донецкой области и установила контроль „над городскими кварталами Красногоровки“ в той же области. Лисичное находится на Покровском направлении, Красногоровка – на Кураховском, пишет strana.ua.
ЕС выделил 2 млн евро на программу по разминированию в Украине
Власти ЕС выделили 2 млн евро на программу по разминированию в Украине, в рамках которой женщины-кинологи со специально обученными собаками будут помогать обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы по всей стране.
Проект финансируется Службой внешнеполитических инструментов Еврокомиссии (FPI).
„Мы рады возможности профинансировать эту инициативу в рамках мер поддержки со стороны ЕС по улучшению и расширению масштабов гуманитарной деятельности по разминированию в Украине. Мы считаем, что этот инновационный проект может значительно ускорить расчистку загрязненных земель для использования в гражданских целях“, — сказал директор FPI Питер Вагнер.
На разминирование планируется направить 16 собак породы малинуа (бельгийская овчарка) вместе с украинками, которые прошли специальную подготовку в Камбодже в течение пяти месяцев.
„Многие из вожатых ранее обучались дрессировке собак в Сумском национальном аграрном университете. Во время курса собаководов они также прошли обучение ручному разминированию“, — говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.
Там добавили, что кинологи с собаками будут направлены в дополнение к усилиям по ручному и механизированному разминированию на освобожденных украинских территориях, в том числе в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
Источник: „Русская служба Би-Би-Си“, Meduza.
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