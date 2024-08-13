Нарвский судья отпросился с работы, чтобы представлять Эстонию на Олимпиаде: „Я самый счастливый человек“

„Когда получил письмо-приглашение, то немножко посидел на диване, а в голове была мысль: „Ни фига себе“. Потом, подумав, я сказал себе: „Я этого достоин, я стал лучшим, я молодец“. Хотелось поделиться этой новостью со всем миром, но с другой стороны, понимаешь, что я это делать не имею права, нам нельзя. Долго сидел в тишине на диване, в ступоре. Потом понимаю, что нужно писать ответ о том, что согласен. Понятное дело, сразу же на работу позвонил, чтобы меня отпустили. Потом начались различные процессы и заполнения дополнительных анкет. Там уже был конечный этап отправки документов. Все было сделано, и я ждал билетов“, — поделился своими первыми эмоциями Дмитрий.