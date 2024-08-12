12.08.2024, 15:09
Полиция разыскивает пропавшего 14-летнего подростка
ФОТО: Erakogu
Полиция просит помочь выяснить местонахождение Мартена, который в прошлую пятницу ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Вечером 7 августа 14-летний Мартен ушел из дома на улице Кастани в Тарту.
Родители подростка и полиция побеседовали с его друзьями, проверили различные адреса в городе Тарту и Тартуском уезде, где он может находиться, но установить местонахождение Мартена не удалось.
Приметы Мартена: рост 175 см, среднего телосложения. Был одет в толстовку с капюшоном черного цвета и широкие джинсы.
Полиция просит всех, кому известно о местонахождении Мартена, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
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