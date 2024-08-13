„Работы столько же, зарплата — в два раза меньше“. Комментаторы RusDelfi — об увольнении 165 воспитателей таллиннских детсадов

„К сожалению, проблема не в переходе обучения на эстонский язык. Проблема в исполнении, методике и программе перехода. Сейчас страдают те, кто имели отношение к данной отрасли. Следующими будут страдать дети! Не важно, какая национальная принадлежность. Эстонские сады и школы ограничивают количество иноязычных деток, но там можно быть уверенным, что работают люди с соответствующим образованием. В иноязычных (не эстонских) учебных заведениях будут преподавать люди, не имеющие определенных знаний и навыков. Вопрос: если брать во внимание право человека, право ребенка, кому жить хорошо?“

„Ваша работа останется прежней, однако ваша зарплата будет снижена в два раза. Это связано с необходимостью повышения оплаты для новых учителей без опыта. Ага! Здорово!“

„Язык нужно учить с детского сада, и чем раньше, тем лучше. Наши внучки пошли в Лондоне в детский сад — одной даже 3-х лет еще тогда не исполнилось. И никто из детей и воспитателей не знал ни слова на русском. Дети быстро находят друг с другом общий язык и начинают разговаривать в процессе совместных игр. Много раз наблюдала за этим и на курортах тоже: как быстро дети из разных стран, не знающие языки друг друга, начинают общаться. Однажды видела в Дубае, как на детской площадке 8 детей, каждый из которых не знал язык другого, практически сразу начали друг с другом общаться, помогая себе интонацией, мимикой и языком жестов. И все прекрасно понимали друг друга. Наша всего за час выучила несколько немецких слов, несколько французских, несколько арабских и даже несколько филлипинских (судя по тому, что все их няни-филлипинки увлеченно общались в это время друг с другом, на слух эти незнакомые нам слова были похожи филлипинские).