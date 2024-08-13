„Работы столько же, зарплата — в два раза меньше“. Комментаторы RusDelfi — об увольнении 165 воспитателей таллиннских детсадов
Комментаторы RusDelfi делятся мнениями по поводу новости о том, что таллиннские детские сады переходят на обучение на эстонском языке: 165 воспитателей уволили, часть остались в роли помощников.
„К сожалению, проблема не в переходе обучения на эстонский язык. Проблема в исполнении, методике и программе перехода. Сейчас страдают те, кто имели отношение к данной отрасли. Следующими будут страдать дети! Не важно, какая национальная принадлежность. Эстонские сады и школы ограничивают количество иноязычных деток, но там можно быть уверенным, что работают люди с соответствующим образованием. В иноязычных (не эстонских) учебных заведениях будут преподавать люди, не имеющие определенных знаний и навыков. Вопрос: если брать во внимание право человека, право ребенка, кому жить хорошо?“
„Ваша работа останется прежней, однако ваша зарплата будет снижена в два раза. Это связано с необходимостью повышения оплаты для новых учителей без опыта. Ага! Здорово!“
„Язык нужно учить с детского сада, и чем раньше, тем лучше. Наши внучки пошли в Лондоне в детский сад — одной даже 3-х лет еще тогда не исполнилось. И никто из детей и воспитателей не знал ни слова на русском. Дети быстро находят друг с другом общий язык и начинают разговаривать в процессе совместных игр. Много раз наблюдала за этим и на курортах тоже: как быстро дети из разных стран, не знающие языки друг друга, начинают общаться. Однажды видела в Дубае, как на детской площадке 8 детей, каждый из которых не знал язык другого, практически сразу начали друг с другом общаться, помогая себе интонацией, мимикой и языком жестов. И все прекрасно понимали друг друга. Наша всего за час выучила несколько немецких слов, несколько французских, несколько арабских и даже несколько филлипинских (судя по тому, что все их няни-филлипинки увлеченно общались в это время друг с другом, на слух эти незнакомые нам слова были похожи филлипинские).
Поэтому сразу, в первый же день, внучки заговорили в детском саду на английском. Который они, конечно, слышали с рождения, но в семье на нем при них говорили только с няней. А заговорили дети уже позже и только на русском — тогда, когда их семья из Эмиратов уехала. А спустя месяц их словарный запас и владение английским уже практически ничем не отличался от остальных детишек. А сейчас оба языка для них одинаково родные, потому что дома родители с ними говорят только на русском, в школе и с друзьями — только на английском. Дети быстрее всего учат языки в процессе игр, а не по учебникам. Им никакие специальные занятия и уроки в этом возрасте вообще не нужны“.
„Что мешало государству ещё 30 лет назад все языковые курсы сделать бесплатными? И все бы прекрасно знали язык... И проблем бы не было. А ответ прост: государство не хочет, чтобы люди выучили язык, тогда нечем будет манипулировать и разжигать рознь.. А главный принцип правления какой? Правильно, „Разделяй и властвуй“.
„Опытных педагогов убрали, даже тех, кто свободно проводил занятия на эстонском языке. А молодые эстонцы не умеют и не хотят работать!“
„Бедные дети“.
„Ужасно, если честно! Мир катится в пропасть. Со временем сократится количество садиков, и, естественно, количество детей. Такая видится в этом тенденция“.
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