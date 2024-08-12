Кем был убитый в африканской пустыне российский военный блогер „Белый“?

„Штурмовики из группы Вагнера на фоне MRAP „Typhoon“ в одной из стран африканского Сахеля“, – написал блогер.

Последний пост на канале Федянина появился 23 июля и содержал фотографию группы вооруженных солдат в камуфляже, собравшихся перед тактическим бронеавтомобилем в пустыне.

В то время как другие каналы, поддерживавшие Вагнера и Пригожина, замолчали после неудавшегося мятежа в июне 2023 года, Grey Zone продолжил публиковать связанные материалы.

Grey Zone начал свою деятельность в 2019 году. Канал стал особенно популярен после начала полномасштабного вторжения России в Украину, собрав в итоге около полумиллиона подписчиков. С конца первого военного лета Grey Zone также начал публиковать объявления о наборе в ряды Вагнера. В ноябре 2022 года именно этот канал разместил скандальное видео, показывающее казнь Евгения Нужина, объявленного предателем, с помощью кувалды.

Из-за явной приверженности интересам группы Вагнер и активного распространения информации, канал Grey Zone привлек внимание BBC. Летом 2023 года BBC написало, что руководителя канала (имя не упоминалось) знают как „Белый“ или „Пятисотый“ – 500 в российском военном сленге означает дезертира, так же как 200 обозначает погибшего, а 300 – раненого.

Grey Zone не отвернулся от этих людей даже тогда, когда они разбились в самолете после неудавшейся попытки мятежа в августе 2023 года. С точки зрения сегодняшних российских властей, такие симпатии, выраженные даже в отношении умерших, весьма сомнительны. Например, в шапке Grey Zone можно было найти фотогалерею с медалями и наградами, приписанными Уткину .

В конце июля, предположительно 27 числа, в сражении на севере Мали между российскими наемниками из группы Вагнера и туарегами погиб военный блогер Никита Федянин (29), известный под прозвищем „Белый“. Его стремительный взлет в медиапространстве привлек внимание аналитиков российской пропаганды, ведь его Telegram-канал Grey Zone долгое время служил основным рупором для сообщений лидеров группы Вагнера Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина .

Вместо запланированных постов о боевых действиях на севере Мали и победах российского оружия, в социальных сетях появились видео и фотографии тел бойцов Вагнера, разбросанных по пустыне, среди которых было и узнаваемое лицо самого Федянина.

Как блогер был связан с ГРУ?

Российские официальные СМИ сообщили о гибели Никиты Федянина на следующий день после инцидента, и ТАСС посвятило ему около 30 строк. По их данным, Федянин находился в зоне конфликта в Мали, готовя серию репортажей о местной армии. Однако RT заявило, что его цель была иной – расследовать слухи о том, что местных повстанцев отправляют на обучение в Украину для управления ударными дронами.

Сайт osintbees.com, специализирующийся на анализе информационной войны, предполагает, что Федянин был связан с российской военной разведкой ГРУ. Данные о его местоположении указывают на адрес ГРУ в Москве на Хорошевском шоссе. Не совсем ясно, какую конкретную роль он играл в Мали, возможно, у него было несколько задач.

Украинские источники выражают сомнения в подлинности его гибели. Фото его тела, которое распространяется в сети, плохого качества и может быть сфабриковано. „А что если завтра где-то в Чили появится человек по имени Педро Гомес, который будет очень на него похож?“ – задается вопросом osintbees.com, напоминая, что у Федянина в России был долг в размере 420 тысяч рублей.

Крокодиловые шкуры вернулись домой

На популярном Telegram-канале ВЧК-ОГПУ, имеющем более миллиона подписчиков, появилось интервью с матерью Никиты Федянина, Ниной Ивановной, проживающей в Липецке, Центральная Россия. В короткой аудиозаписи она рассказала, что Никита родом из Липецка, окончил местный университет с хорошими результатами, а затем получил диплом юриста в Москве. Третий диплом он хотел получить в Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, но в начале этого года, не успев защитить диплом, решил отправиться в Африку.

По условиям контракта Федянин не мог покинуть Африку, поэтому мать навестила его там и привезла в Россию сумки с трофеями и покупками, включая крокодиловые шкуры.

Примерно за неделю до боя, в котором пропагандист погиб, Федянин предупредил мать, что он вместе с отрядом переезжает в другое место и некоторое время не будет на связи.

„Мне не нравилась его опасная деятельность, но дети не спрашивают“, — сказала Нина Ивановна.

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