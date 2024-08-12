Вертолет врезался в здание отеля в Австралии. Пилот погиб

Вертолет врезался в здание отеля Hilton DoubleTree в понедельник около 01:50 по местному времени. В результате начался пожар, были эвакуированы сотни гостей.

По информации канала, погиб только пилот вертолета, в больницу доставлены два гостя отеля - 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, сейчас они в стабильном состоянии. Остальные гости отеля были эвакуированы и размещены в соседних зданиях.

При ударе две лопасти винта отвалились и упали на площадку перед зданием и в бассейн отеля. Улицы вокруг места происшествия оцепили, полиция объявила чрезвычайную ситуацию, сообщает BBC.

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