ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (900-й день) | Зеленский об операции в Курской области: „Это единственный способ показать россиянам, что нужно прекратить эту войну“

Их тела спасатели нашли при разборе фрагментов частного жилого дома, на который упали обломки ракеты.

35-летний мужчина и его четырехлетний сын погибли в Броварском районе Киевской области ночью на 11 августа. Об этом сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС Украины: в результате ракетного удара по Киевской области погибли отец и сын

Режим КТО, объявленный 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на вторжение украинских войск на территорию России демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию на границе, полагают в ISW.

Выбор в пользу объявления в трех приграничных областях режима контртеррористической операции (КТО), а не военного положения может свидетельствовать о попытке Кремля преуменьшить масштабы украинского вторжения в Курскую область. Об этом пишут в свежей сводке аналитики Института изучения войны.

„РБК-Украина“ сообщало о серии взрывов в Белой Церкви в Киевской области, а также в Харькове, Сумах, в районе Полтавы, в Хмельницкой области.

В Киеве за ночь тревога объявлялась дважды, поступали сообщения как минимум о двух взрывах. Власти предупредили о работе ПВО над городом.

Воздушная тревога в течение ночи была объявлена на большей части территории Украины, за исключением нескольких западных областей.

Ночью с субботы на воскресенье также были сообщения о работе ПВО над Курском, где обломки сбитой ракеты повредили многоэтажный жилой дом.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, сообщил он. Позже было уточнено, что число сбитых дронов достигло десятка.

„В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа“, — заявил в телеграме губернатор Александр Гусев.

Глава Беловского района Курской области: обстановка напряженная, но стабильная, идет эвакуация

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором рассказал, что ситуация в районе стабильная, но напряженная. По его словам, в районе действует диверсионная группа ВСУ.

Видео записано на центральной площади слободы Белой, вместе с Волобуевым в кадре представители администрации Курской области.

„К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники, — сказал он. — Ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях“.

Беларусь отправляет танки на границу с Украиной

Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления находящейся там группировки войск, сообщило утром в воскресенье министерство обороны страны.

В субботу мы рассказывали, что Александр Лукашенко сообщил об уничтожении ударных беспилотников из Украины над территорией Беларуси вечером 9 августа. Он пригрозил, что „любые провокации не останутся без ответа“, и распорядился о направлении к украинской границе ракетных комплексов „Искандер“, систем залпового огня „Полонез“ и сил специального назначения.

AFP: в украинском наступлении в Курской области участвуют тысячи военных, их задача — растянуть позиции войск РФ и дестабилизировать Россию

Тысячи украинских солдат участвуют в наступлении на Курскую область в России, цель которого — „растянуть“ и „дестабилизировать“ Россию, заявил агентству AFP высокопоставленный чиновник в структурах украинской безопасности в субботу вечером.

„Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу“, — сказал агентству чиновник, попросивший не указывать его имя.