ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (900-й день) | Зеленский об операции в Курской области: „Это единственный способ показать россиянам, что нужно прекратить эту войну“
Подводим итоги очередного дня войны.
Воронежский губернатор сообщил о 10 сбитых беспилотниках
„В Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолетного типа“, — заявил в телеграме губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет, сообщил он. Позже было уточнено, что число сбитых дронов достигло десятка.
Ночью с субботы на воскресенье также были сообщения о работе ПВО над Курском, где обломки сбитой ракеты повредили многоэтажный жилой дом.
Киев, Белая Церковь и Сумы ночью были атакованы дронами
Ночью на 11 августа российские войска массированно атаковали украинскую территорию ударными дронами.
Воздушная тревога в течение ночи была объявлена на большей части территории Украины, за исключением нескольких западных областей.
В Киеве за ночь тревога объявлялась дважды, поступали сообщения как минимум о двух взрывах. Власти предупредили о работе ПВО над городом.
„РБК-Украина“ сообщало о серии взрывов в Белой Церкви в Киевской области, а также в Харькове, Сумах, в районе Полтавы, в Хмельницкой области.
ISW: режим контртеррористической операции — это попытка Кремля преуменьшить масштаб украинского вторжения
Выбор в пользу объявления в трех приграничных областях режима контртеррористической операции (КТО), а не военного положения может свидетельствовать о попытке Кремля преуменьшить масштабы украинского вторжения в Курскую область. Об этом пишут в свежей сводке аналитики Института изучения войны.
Режим КТО, объявленный 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на вторжение украинских войск на территорию России демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию на границе, полагают в ISW.
ГСЧС Украины: в результате ракетного удара по Киевской области погибли отец и сын
35-летний мужчина и его четырехлетний сын погибли в Броварском районе Киевской области ночью на 11 августа. Об этом сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям.
Их тела спасатели нашли при разборе фрагментов частного жилого дома, на который упали обломки ракеты.
Глава Беловского района Курской области: обстановка напряженная, но стабильная, идет эвакуация
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором рассказал, что ситуация в районе стабильная, но напряженная. По его словам, в районе действует диверсионная группа ВСУ.
Видео записано на центральной площади слободы Белой, вместе с Волобуевым в кадре представители администрации Курской области.
„К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники, — сказал он. — Ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях“.
Беларусь отправляет танки на границу с Украиной
Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления находящейся там группировки войск, сообщило утром в воскресенье министерство обороны страны.
В субботу мы рассказывали, что Александр Лукашенко сообщил об уничтожении ударных беспилотников из Украины над территорией Беларуси вечером 9 августа. Он пригрозил, что „любые провокации не останутся без ответа“, и распорядился о направлении к украинской границе ракетных комплексов „Искандер“, систем залпового огня „Полонез“ и сил специального назначения.
AFP: в украинском наступлении в Курской области участвуют тысячи военных, их задача — растянуть позиции войск РФ и дестабилизировать Россию
Тысячи украинских солдат участвуют в наступлении на Курскую область в России, цель которого — „растянуть“ и „дестабилизировать“ Россию, заявил агентству AFP высокопоставленный чиновник в структурах украинской безопасности в субботу вечером.
„Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу“, — сказал агентству чиновник, попросивший не указывать его имя.
Российские военные ранее заявили, что в операции ВСУ в Курской области приняли участие около 1000 солдат, однако собеседник AFP в Киеве заявил, что их гораздо больше.
Минобороны РФ отчиталось о пресечении продвижения украинских войск вглубь Курской области
Российская армия заявила в воскресенье, что в нескольких местах сумела остановить продвижение украинских войск в западную часть Курской области в районах, отстоящих до 30 км от границы с Украиной.
Министерство обороны РФ заявило, что российские войска за минувшие сутки „пресекали попытки прорыва мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории“, в том числе в районе сел Толпино, и Общий Колодезь, лежащих в 25 и 30 км от российско-украинской границы.
По утверждению министерства, которое Би-би-си не может подтвердить независимо, были уничтожены четыре бронетранспортера, в том числе три БТР Stryker производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля.
При очередном российском обстреле Херсона убита 93-летняя женщина
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале, жертвой российского обстрела в воскресенье стала пожилая жительница областного центра.
„Из-за обстрела в Херсоне погибла 93-летняя женщина. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким убитой“, — написал Прокудин.
Москва пригрозила „жестким ответом“ на удары ВСУ по российским регионам
Официальная представительница МИД России Мария Захарова обвинила Киев в „террористической деятельности“, единственная цель которой, по ее мнению, – запугать мирное население России.
„Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать“, – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Источник: „Русская служба Би-Би-Си“.
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