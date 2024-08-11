Поправка к закону предоставит дополнительные функции помощникам полицейских и МуПо

С июля помощники полицейских имеют право измерять скорость с помощью радара, хотя штрафовать по-прежнему могут только сотрудники полиции. Если действующее законодательство позволяет привлекать помощников полицейских только к охране общественного порядка, то планируемая поправка к закону предоставит возможность использовать их гораздо шире.

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, у Департамента полиции и погранохраны есть ряд функций, которые могли бы выполнять добровольцы, например, помощь в охране границы или выдаче удостоверяющих личность документов.

МВД хочет разрешить помощникам полицейских контролировать превышение скорости. Но поправка к закону о помощниках полицейских не единственная. Уже прошел круг согласования законопроект, который передаст МуПо некоторые функции полиции, например, право проверки на трезвость.

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