СЕГОДНЯ | Смотрите с нами церемонию закрытия Олимпиады-2024, где должен выступить Том Круз(17)
В воскресенье, 11 августа, состоится церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже, которая начнется в 22:00 по эстонскому времени. В нашем онлайн-блоге RusDelfi вы узнаете все подробности церемонии закрытия.
Церемония открытия, которая очень бурно обсуждалась в социальных сетях, была уникальным представлением с парадом команд на катерах по реке Сене. Чего же нам ждать от церемонии закрытия?
Ожидается, что на торжественной церемонии выступят певица Билли Айлиш, рэпер Снуп Догг и рок-группа Red Hot Chili Peppers. Также в церемонии примет участие голливудский актер Том Круз, который исполнит трюки на мотоцикле.
Выбор музыкальных исполнителей объясняется тем, что артисты тесно связаны с США, где в 2028 году пройдут следующие летние Олимпийские игры. В рамках церемонии закрытия состоится передача флага мэру Лос-Анджелеса, пишет ERR.
Ранее сообщалось, что в мероприятии также примут участие звездная певица Тейлор Свифт, режиссер фильма „Барби“ Грет Гервиг, знаменитые актеры Мишель Йео, Райан Гослинг, Ева Мендес и Леонардо Ди Каприо.
Церемония закрытия Олимпийских игр-2024 состоится на стадионе „Стад де Франс“, который будет преобразован в концертный зал.
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