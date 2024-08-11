ФОТО и БЛОГ | Париж передал эстафету Лос-Анджелесу! На церемонии закрытия выступили спели Снуп Догг, Доктор Дре, Билли Айлиш и RHCP, а Том Круз прыгнул с парашютом(33)
В воскресенье, 11 августа, состоялась церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже. RusDelfi вели онлайн-блог, в котором вы можете узнать все подробности церемонии закрытия.
Церемония открытия, которая очень бурно обсуждалась в социальных сетях, была уникальным представлением с парадом команд на катерах по реке Сене. Однако церемония закрытия получилась тоже очень красочной и интересной.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. Голливудская суперзвезда Том Круз сыграл свою роль в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Американские музыкальные звезды Снуп Догг, Доктор Дре, Red Hot Chilli Peppers и Билли Айлиш также выступили на церемонии, но уже из Лос-Анджелеса по видеомосту. Подробнее о церемонии читайте в блоге!
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