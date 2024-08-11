ФОТО | Участница Олимпийских игр Дарья Лисовская в третий раз стала мамой

„На этих фотках прекрасно всё. Особенно я. Беременность знатно меня потаскала, а роды добили. Но результат определенно стоил того! 10.08.2024“, - написала экс-биатлонистка сборной Эстонии в Фейсбуке.

Отметим, что у Дарьи Лисовской с ее супругом Евгением есть дочь Влада (8 лет) и сын Никита (4 года).

В прошлом десятилетии Дарья, тогда носившая фамилию Юрлова, была одной из сильнейших биатлонисток страны, выступала на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. В последнее время спортсменка проживает в Тойла.

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