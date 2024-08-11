Новости России
11.08.2024, 16:01

В Псковской области начали создавать пункты эвакуации и штабы гражданской обороны на случай военного конфликта

 
Иллюстративное фото. Укрепления и противотанковое орудие - мемориал комплекса „Линия Сталина“ в Псковской области.
Иллюстративное фото. Укрепления и противотанковое орудие - мемориал комплекса „Линия Сталина“ в Псковской области.
ФОТО: Sergey Alekseev | Shutterstock

Администрация Новоржевского округа Псковской области приняла постановление о создании семи пунктов эвакуации и штаба гражданской обороны на случай военного конфликта, пишет „Псковская губерния“.

В соответствии с положением, эвакуационные пункты должны быть развернуты не позднее чем через 4 часа после начала тревоги. Также чиновники утвердили и план организации эвакуационных мероприятий.

Кроме того, в Новоржевском округе создали и штаб гражданской обороны: его возглавил замглавы администрации муниципалитета Дмитрий Тимофеев.

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