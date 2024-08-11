В Псковской области начали создавать пункты эвакуации и штабы гражданской обороны на случай военного конфликта

В соответствии с положением, эвакуационные пункты должны быть развернуты не позднее чем через 4 часа после начала тревоги. Также чиновники утвердили и план организации эвакуационных мероприятий.

Кроме того, в Новоржевском округе создали и штаб гражданской обороны: его возглавил замглавы администрации муниципалитета Дмитрий Тимофеев.

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