11.08.2024, 16:01
В Псковской области начали создавать пункты эвакуации и штабы гражданской обороны на случай военного конфликта
ФОТО: | Shutterstock
Администрация Новоржевского округа Псковской области приняла постановление о создании семи пунктов эвакуации и штаба гражданской обороны на случай военного конфликта, пишет „Псковская губерния“.
В соответствии с положением, эвакуационные пункты должны быть развернуты не позднее чем через 4 часа после начала тревоги. Также чиновники утвердили и план организации эвакуационных мероприятий.
Кроме того, в Новоржевском округе создали и штаб гражданской обороны: его возглавил замглавы администрации муниципалитета Дмитрий Тимофеев.
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