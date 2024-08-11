Чемпионки мира по шахматам из Эстонии оплатили поездку на соревнования сами, до Кракова доехали на автобусе, а приз оказался совсем небольшим

В начале июля в Кракове (Польша) состоялся Командный чемпионат мира по шахматам среди взрослых (группы 50+,65+) — FIDE World Senior Team Chess Championship 2024, в котором женская сборная Эстонии (Моника Цыганова, Регина Нарва, Татьяна Фомина, Керсти Кырге и Силви Салупере) заняла 1-е место в подгруппе 50+ (W).

С какими финансовыми и логистическими трудностями вы столкнулись во время поездки?

Мы столкнулись с рядом финансовых и логистических трудностей. Приз за первое место составил всего 400 евро на всю команду, что совсем не покрывает наши расходы. Поездка, взносы, гостиница, питание — все это мы оплачивали самостоятельно, и эти затраты значительно превысили сумму приза. Профессиональная подготовка также требовала времени и ресурсов.

Чтобы сэкономить, мы решили ехать автобусом до Кракова и обратно. Это было долгим и утомительным путешествием, но позволило нам сократить расходы. Несмотря на все сложности, наша команда была полна решимости показать лучший результат и вернуться с победой.

Полностью интервью Моники Цыгановой для RusDelfi можно прочитать ЗДЕСЬ.

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