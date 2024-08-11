Имеющая право преподавания на русском языке Православная гимназия в Нарве: будем меняться во благо своих учеников!

– Эстонский язык как предмет был в нашей учебной программе всегда, поскольку мы предоставляем обучение на основе единой государственной программы Эстонии, – поясняет о. Виталий. – А в новом учебном году начнем применять его на уроках физкультуры, рисования и на трудах. На эстонском языке будет проходить преподавание и некоторых предметов.

„Да, обучение в 1 и 4 классах на русском языке у нас продолжится, – подтверждает о. Виталий. – Но общие условия, в которых с 1 сентября в этом году оказываются другие нарвские школы, настраивают на изменения и нас. Почивать на лаврах мы не собираемся“.

С ними мы и поговорили, желая узнать: как школа собирается действовать, чтобы использовать свои преимущества? Готова ли к этому?

К нам в класс, например, перешли в прошлом году дети-отличники из других школ и, насколько я знаю, об этом не пожалели.

Только что закончилось заседание совета Православной гимназии, но еще задержались два его участника – Любовь Николаевна Киселева , известный в Нарве своими уникальными лекциями профессор-эмерит Тартуского университета, и представитель держателя школы протоиерей Виталий Гаврилов .

В то же время возрастает и ответственность школ с языковыми послаблениями: их выпускники должны владеть государственным и иностранными языками не хуже, чем их сверстники из других учебных заведений.

Для обстоятельных обсуждений есть явные причины. На фоне грядущих перемен в школьном образовании Эстонии у единственной в Нарве частной гимназии четко обозначились преимущества, которые она может предложить русскоязычным детям и их родителям: первоклассники и четвероклассники здесь могут учиться на родном языке. Русский язык обучения остается и во всех других классах основной школы; такую преференцию имеет в Нарве лишь еще одно учебное заведение – Нарвская школа для взрослых. В гимназической ступени в обеих этих школах преподавание будет вестись по системе 60х40.

– Мы готовы предложить нашим гимназистам предметы по выбору по программам, которые, кроме знаний и умений, дадут им реальную базу востребованных на рынке труда профессий с сертификатами, – сообщает Наталья. – Конечно, мы позаботимся о развитии наших учеников в языках и науках, ведь гимназия – это путь к высшему образованию.

Новый консультант Православной гимназии, известный в Эстонии журналист, психолингвист и основатель языковой школы Наталья Китам рассказала нам о новшествах, которые ожидают здесь ребят в новом учебном году.

Православная гимназия обеспечивает возможность сдачи государственного экзамена по эстонскому языку минимум на категорию В2. Но главное не категория, а овладение языком. Не нужно сомневаться в том, что школьник получит здесь подготовку, которая позволит ему учиться на эстонском языке во всех средних и высших учебных заведениях Эстонии, – подытоживает г-жа профессор.

– Родители, нацеленные на высокие оценки и баллы своего ребенка при окончании школы, могут решить, что все это способна обеспечить только государственная школа, – рассуждает Любовь Николаевна Киселева. – Это заблуждение! Сохранение и развитие родного языка – залог эффективного освоения нового.

– Все это делается для того, чтобы поддерживать заинтересованность педагогов в совершенствовании эстонского языка, а детей – в его изучении. В условиях почти полного отсутствия в Нарве естественной эстоноязычной среды нужно помогать людям преодолевать языковой барьер и психологическое напряжение, – говорит священник.

И если с весны эстонский как язык общения появился здесь в учительской, то теперь, говорит о. Виталий, хочется, чтобы он зазвучал и на ученических переменах.

Сейчас, по словам протоиерея Виталия, близятся к завершению переговоры Православной школы с иногородней организацией, специализирующейся на подготовке педагогов. Это сотрудничество должно обогатить учебный процесс в гимназии методикой преподавания эстонского языка в игровой, легко воспринимаемой детьми форме.

Православная гимназия, по её словам, готова учить эстонскому языку не только детей, она готова и поддержать их родителей, а также бабушек с дедушками, если они этого пожелают.

Еще одно важное новшество: в предстоящем учебном году снижается плата за обучение для семей, имеющих финансовые затруднения: с 66 евро до 20 евро в месяц. По мнению совета гимназии, плата не должна становиться препятствием на пути выбора школы. А дополнительным мотиватором для успешной учебы в Православной гимназии, говорят члены совета, станет и вводимая в наступающем учебном году система поощрения успешных учащихся гимназического этапа (стипендия – 50 евро), а также призеров городских и республиканских олимпиад.

В школу – без стресса

“Полный переход на эстонский язык обучения для первых и четвертых классов в нарвских школах – это, на мой взгляд, большая ошибка“, – вспоминается мне разговор с одной из авторитетных представительниц местного школьного образования, недавно вышедшей на пенсию. „Первокласснику в принципе трудно включиться в школьную жизнь, – переходит она к аргументам. – К примеру, ребенок посреди урока встает и говорит: я устал, я пошел домой! Боюсь, что для многих первоклашек начало их школьной жизни на незнакомом языке превратится в хронический стресс. А разве это то, что нужно нашему обществу?“.

Успешно работавшая завучем в двух гимназиях, моя собеседница считает, что полный переход на эстонский язык более уместен в старших классах.Со стрессом, сопровождавшим ее ребенка, столкнулась в свое время и Юлия Костарева, родительница одного из учеников Православной гимназии, организовавшая в Фейсбуке от своего имени посвященную школе страничку. Юлия перевела сюда своего сына-первоклассника по причине, весьма в современных школах распространенной: буллинг. „Он плакал каждый день, а здесь счастлив с самого первого дня вот уже 4 года. Таких примеров у нас много“, – рассказывает Юлия.