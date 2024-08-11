Имеющая право преподавания на русском языке Православная гимназия в Нарве: будем меняться во благо своих учеников!
Сегодня Нарвская Православная гимназия встречает входящих тишиной и пустыми коридорами. Но первое впечатление обманчиво: здесь делается и серьезный ремонт, и многократно обсуждаются планы развития гимназии на следующий учебный год, пишет gazeta.ee.
Для обстоятельных обсуждений есть явные причины. На фоне грядущих перемен в школьном образовании Эстонии у единственной в Нарве частной гимназии четко обозначились преимущества, которые она может предложить русскоязычным детям и их родителям: первоклассники и четвероклассники здесь могут учиться на родном языке. Русский язык обучения остается и во всех других классах основной школы; такую преференцию имеет в Нарве лишь еще одно учебное заведение – Нарвская школа для взрослых. В гимназической ступени в обеих этих школах преподавание будет вестись по системе 60х40.
В то же время возрастает и ответственность школ с языковыми послаблениями: их выпускники должны владеть государственным и иностранными языками не хуже, чем их сверстники из других учебных заведений.
Государственный язык – углубленно
Только что закончилось заседание совета Православной гимназии, но еще задержались два его участника – Любовь Николаевна Киселева, известный в Нарве своими уникальными лекциями профессор-эмерит Тартуского университета, и представитель держателя школы протоиерей Виталий Гаврилов.
К нам в класс, например, перешли в прошлом году дети-отличники из других школ и, насколько я знаю, об этом не пожалели.
С ними мы и поговорили, желая узнать: как школа собирается действовать, чтобы использовать свои преимущества? Готова ли к этому?
„Да, обучение в 1 и 4 классах на русском языке у нас продолжится, – подтверждает о. Виталий. – Но общие условия, в которых с 1 сентября в этом году оказываются другие нарвские школы, настраивают на изменения и нас. Почивать на лаврах мы не собираемся“.
Перемены, над которыми начала работать школа, лежат в части изучения эстонского языка. Его с нынешнего года здесь начнут изучать углубленно.
Вооружить знанием и „разговорить“
Православная гимназия, отмечают наши собеседники, в числе своих задач всегда обозначала эмоциональное благополучие ученика и комфортность его пребывания в школе.
В подобном же духе она намерена осуществлять и углубленное обучение эстонскому языку.
– Эстонский язык как предмет был в нашей учебной программе всегда, поскольку мы предоставляем обучение на основе единой государственной программы Эстонии, – поясняет о. Виталий. – А в новом учебном году начнем применять его на уроках физкультуры, рисования и на трудах. На эстонском языке будет проходить преподавание и некоторых предметов.
Сейчас, по словам протоиерея Виталия, близятся к завершению переговоры Православной школы с иногородней организацией, специализирующейся на подготовке педагогов. Это сотрудничество должно обогатить учебный процесс в гимназии методикой преподавания эстонского языка в игровой, легко воспринимаемой детьми форме.
И если с весны эстонский как язык общения появился здесь в учительской, то теперь, говорит о. Виталий, хочется, чтобы он зазвучал и на ученических переменах.
А еще в обсуждающихся сейчас планах – экскурсии школьников по Эстонии и языковые лагеря.
– Все это делается для того, чтобы поддерживать заинтересованность педагогов в совершенствовании эстонского языка, а детей – в его изучении. В условиях почти полного отсутствия в Нарве естественной эстоноязычной среды нужно помогать людям преодолевать языковой барьер и психологическое напряжение, – говорит священник.
„Отдам в госшколу, иначе он никуда не поступит“
Впрочем, на фоне усиливающейся роли эстонского языка в школьном образовании Нарвы есть для русскоязычного учебного заведения и некоторые риски.
– Родители, нацеленные на высокие оценки и баллы своего ребенка при окончании школы, могут решить, что все это способна обеспечить только государственная школа, – рассуждает Любовь Николаевна Киселева. – Это заблуждение! Сохранение и развитие родного языка – залог эффективного освоения нового.
Православная гимназия обеспечивает возможность сдачи государственного экзамена по эстонскому языку минимум на категорию В2. Но главное не категория, а овладение языком. Не нужно сомневаться в том, что школьник получит здесь подготовку, которая позволит ему учиться на эстонском языке во всех средних и высших учебных заведениях Эстонии, – подытоживает г-жа профессор.
Новшества: для детей и их родителей
Новый консультант Православной гимназии, известный в Эстонии журналист, психолингвист и основатель языковой школы Наталья Китам рассказала нам о новшествах, которые ожидают здесь ребят в новом учебном году.
– Мы готовы предложить нашим гимназистам предметы по выбору по программам, которые, кроме знаний и умений, дадут им реальную базу востребованных на рынке труда профессий с сертификатами, – сообщает Наталья. – Конечно, мы позаботимся о развитии наших учеников в языках и науках, ведь гимназия – это путь к высшему образованию.
Православная гимназия, по её словам, готова учить эстонскому языку не только детей, она готова и поддержать их родителей, а также бабушек с дедушками, если они этого пожелают.
Еще одно важное новшество: в предстоящем учебном году снижается плата за обучение для семей, имеющих финансовые затруднения: с 66 евро до 20 евро в месяц. По мнению совета гимназии, плата не должна становиться препятствием на пути выбора школы. А дополнительным мотиватором для успешной учебы в Православной гимназии, говорят члены совета, станет и вводимая в наступающем учебном году система поощрения успешных учащихся гимназического этапа (стипендия – 50 евро), а также призеров городских и республиканских олимпиад.
В школу – без стресса
“Полный переход на эстонский язык обучения для первых и четвертых классов в нарвских школах – это, на мой взгляд, большая ошибка“, – вспоминается мне разговор с одной из авторитетных представительниц местного школьного образования, недавно вышедшей на пенсию. „Первокласснику в принципе трудно включиться в школьную жизнь, – переходит она к аргументам. – К примеру, ребенок посреди урока встает и говорит: я устал, я пошел домой! Боюсь, что для многих первоклашек начало их школьной жизни на незнакомом языке превратится в хронический стресс. А разве это то, что нужно нашему обществу?“.
Успешно работавшая завучем в двух гимназиях, моя собеседница считает, что полный переход на эстонский язык более уместен в старших классах.Со стрессом, сопровождавшим ее ребенка, столкнулась в свое время и Юлия Костарева, родительница одного из учеников Православной гимназии, организовавшая в Фейсбуке от своего имени посвященную школе страничку. Юлия перевела сюда своего сына-первоклассника по причине, весьма в современных школах распространенной: буллинг. „Он плакал каждый день, а здесь счастлив с самого первого дня вот уже 4 года. Таких примеров у нас много“, – рассказывает Юлия.
А располагает к таким переменам, по ее словам, прежде всего то, что в Православной школе маленькие классы, значит, у педагогов есть возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. Плюс к этому доброжелательность, которая давно и основательно здесь прижилась.
Юлия советует родителям юных нарвитян не бояться сделать выбор в пользу Православной гимназии, если они заботятся не только об их ученических рейтингах, но и о душевном здоровье. „К нам в класс, например, в прошлом году перешли дети-отличники из других школ и, насколько я знаю, об этом не пожалели“.
Школа со спецификой
Для Любови Николаевны Киселевой Нарвская православная гимназия особенно интересна тем, что, сохраняя родной язык преподавания, она помогает сохранению национальной идентичности, что не исключает, а, напротив, предполагает открытость к другим культурам. „Способствует этому школа не только через изучение русского языка и литературы, но и культуры, а также православных традиций“, – подчеркивает профессор.
Здесь требуется пояснить: в числе других дисциплин в этой частной школе есть добровольный курс „Основы православия“. Вот это и останавливает некоторых родителей, мечтающих о совсем иной карьере для детей, чем путь священника. „Есть мифы про нашу школу, очень нелепые, – подтверждает Юлия Костарева. – Например, что мальчиков готовят в священники, а девочек в монахини. Во-первых, детей из воцерковленных семей здесь не очень много, а во-вторых, священство и монашество – это призвание, дающееся Свыше, повлиять на него невозможно, и школа совсем на это не нацелена“.
Для самой же Юлии, по ее словам, решающим фактором при переводе сына в нынешнее место обучения стал именно православный компонент: храм при школе, службы в нем, предмет „Основы православия“.
„Что из планов администрации Православной гимназии удастся осуществить, мы сможем увидеть через год, – отвечает на наш вопрос Юлия Костарева. – В то же время забота о конкурентоспособности наших детей радует. Мы полны надежд“.
Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.
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