ИССЛЕДОВАНИЕ | Выяснилось, что кошки способны горевать по умершим друзьям(1)
В научной литературе неоднократно документировали примеры реакции горя у таких социальных животных, как слоны, киты, дельфины и человекообразные обезьяны. Кроме того, в 2022 году международная группа исследователей пришла к выводу, что домашние собаки, живущие вместе, скорбят по второму псу, если тот умирает. Подробнее об исследовании рассказывает Naked Science.
Насколько подобное поведение свойственно кошачьим, оставалось неясно. Разобраться в вопросе взялись психологи из Оклендского университета (США). Для этого они изучили реакции кошек на потерю компаньона по результатам опросов 412 владельцев животных.
В анкетах люди характеризовали отношения между выжившим и погибшим питомцами, а также краткосрочные и долгосрочные изменения в повадках первых после смерти компаньона. Собранные данные показали, что кошки демонстрировали признаки горя. Среди наиболее распространенных проявлений исследователи отметили увеличение продолжительности сна и снижение игривости, отказ от еды, стремление привлечь внимание хозяина или, наоборот, спрятаться и быть в одиночестве. Подобное поведение наблюдалось как после смерти живших в доме котов, так и собак.
Психологи также установили, что выраженность указанных симптомов варьировалась в зависимости от того, какие отношения были между животными. К примеру, если питомцы долго прожили вместе, то после смерти друга у оставшихся жить кошек чаще проявлялась повышенная потребность во внимании хозяина.
Кроме того, на кошачьи переживания влияло и то, насколько сам владелец был привязан к умершему животному. Люди, сильно горевавшие после утраты любимца, чаще отмечали у оставшихся с ними котов более продолжительный сон, стремление находиться в одиночестве либо прятаться.
В более раннем исследовании о способности собак тосковать по умершим сородичам авторы тоже указали на связь между негативными эмоциями у выживших псов и отношениями с умершими собратьями, а также степенью скорби самих хозяев.
Вместе с тем авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Applied Animal Behaviour Science и посвященной кошкам, обратили внимание на следующую деталь: люди, слабее привязанные к умершим питомцам, реже отмечали реакции, напоминающие горе, у продолживших жить котов. Другими словами, не имевшие сильной эмоциональной привязанности к ушедшим животным были менее склонны видеть в поведении оставшихся компаньонов проявления скорби.
Психологи допустили, что владельцы умерших животных могут проецировать собственное горе на живых питомцев и по этой причине усматривать в их поведении схожие переживания. Чтобы исключить такую вероятность и подтвердить, что кошки действительно горюют после потери компаньонов, требуются дополнительные исследования, заключили ученые.