11.08.2024, 10:24
В Курске обломки сбитой ракеты упали на жилой дом. Пострадали 13 человек
На месте падения обломков начался пожар. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил Смирнов.
В областном МЧС сообщили, что в доме выбиты окна и повреждены балконы. Также загорелись несколько автомобилей. 15 человек были спасены, 30 эвакуированы.
Минобороны России заявило, что в ночь над Курской областью были сбиты 14 украинских беспилотников и четыре ракеты „Точка-У“. Кроме того, 16 беспилотников были сбиты над Воронежской области, три — над Белгородской по одному — над Брянской и Орловской областями.
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