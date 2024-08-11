ФОТО | Штормовые выходные: крупный град, необычные облака, радуга и грозы

В воскресенье (11.08) антициклон, распространяющийся с Северного моря на Южную Скандинавию, переместит циклон через Финляндию на восток. Эстония окажется на южной границе этого антициклона. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, наиболее интенсивные осадки будут в начале ночи и после полудня.

На западе материковой Эстонии, к западу от линии Валга-Кунда, возможны самые сильные дожди, где выпадет еще 20-50 мм осадков. Юго-западный и западный ветер останется сильным, на островах и северо-западном побережье он сменит направление на северо-западный и усилится до порывов 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 9..14°C, на побережье до 17°C, днем 17..20°C.

Облака-мамматусы образуются, когда меняется направление конвективных потоков. Когда образуется грозовое облако, теплый влажный воздух поднимается в стабильную стратосферу в верхней части тропосферы, где он горизонтально распределяется над более холодным, безоблачным воздухом. На границе между сухими и влажными воздушными массами возникает неустойчивая зона, вызывающая нисходящую конвекцию. Это приводит к образованию на нижней поверхности зоны туманообразных завихрений, называемых мамматусами.

Протяженность грозовой зоны может достигать сотен квадратных километров, так что центр шторма может находиться очень далеко от мамматусов. Эти облака - зона высокой турбулентности.

Одна из молний ударила в Таллиннскую телебашню:

Карта гроз в реальном времени:

Если увеличить карту, можно увидеть движение грозы и за пределами государственных границ. Чем светлее отметка, тем позже в этом районе ударила молния.

Поскольку гроза, как правило, начинается быстро, необходимо четко представлять себе, что нужно делать. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести. Убедитесь в том, что ваши близкие тоже это знают.

Перед грозой