Киев подвергся обстрелу, в результате которого погиб мужчина и его четырехлетний сын

В центре и на востоке украинской столицы прозвучали взрывы. Об этом в ночь на воскресенье, 11 августа, сообщило агентство AFP. По данным ГСЧС Украины, в результате падения обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области погибли мужчина и его 4-летний сын: их нашли под завалами здания. Еще три человека получили тяжелые травмы.

В Киеве звучали сирены воздушной тревоги, на фоне ночного неба были видны по меньшей мере две вспышки, передал корреспондент AFP. „В Киевской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!“ - написал в Telegram столичный градоначальник Виталий Кличко. В Воздушных силах Украины сообщили об атаках на пяти направлениях.

В последние дни у многих украинцев растет обеспокоенность, что Москва может активизировать воздушные налеты в ответ на прорыв ВСУ границы в Курской области, констатировало AFP.

Угроза атаки ракет и беспилотников дважды объявлялась этой ночью в Киеве и области. Сообщения о взрывах поступали также из Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областей.

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