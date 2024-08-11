В Пярнумаа в кювет вылетел автомобиль. Водитель погиб: он не был пристегнут ремнем безопасности

Поздним вечером в субботу, в 22:06, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Пёэравере Пярнуского уезда, где с дороги съехал автомобиль Mini Cooper.

Об аварии сообщил проезжавший мимо человек, который заметил съехавшую в кювет машину.

По словам руководителя оперативного отдела Ляэнеской префектуры Свена Янсона, согласно предварительной информации, автомобиль Mini Cooper двигался в направлении Пярну-Яагупи. В деревне Пёэравере, на 12-м километре шоссе Пярну-Яагупи - Кергу, при неизвестных обстоятельствах водитель съехал с дороги в направлении встречного движения. Автомобиль перевернулся на бок в придорожных кустах. 31-летний мужчина, управлявший автомобилем, скончался от полученных травм на месте ДТП.

У водителя было водительское удостоверение соответствующей категории, но он не был пристегнут ремнем безопасности. Правильно пристегнутый ремень безопасности удерживает человека на месте и предотвращает возможность получения серьезных травм или выпадения из перевернувшегося автомобиля.

Был ли водитель трезв, установит экспертиза. Дорога в месте аварии извилистая, ограничение скорости на этом участке составляет 90 км/ч.

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