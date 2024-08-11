В Пярнумаа погиб водитель вылетевшего в кювет автомобиля

Поздним вечером в субботу, в 22:06, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Пёэравере Пярнуского уезда, где с дороги съехал автомобиль Mini Cooper.

Об аварии сообщил проезжавший мимо человек, который заметил съехавшую в кювет машину. Управлявший автомобилем мужчина наполовину вылетел из машины и скончался на месте происшествия.

Был ли погибший водитель трезв, будет установлено в результате экспертизы. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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