11.08.2024, 08:44
В Пярнумаа погиб водитель вылетевшего в кювет автомобиля
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент полиции и погранохраны сообщает о тяжелой аварии в Пярнуском уезде, в результате которой погиб 31-летний водитель.
Поздним вечером в субботу, в 22:06, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в деревне Пёэравере Пярнуского уезда, где с дороги съехал автомобиль Mini Cooper.
Об аварии сообщил проезжавший мимо человек, который заметил съехавшую в кювет машину. Управлявший автомобилем мужчина наполовину вылетел из машины и скончался на месте происшествия.
Был ли погибший водитель трезв, будет установлено в результате экспертизы. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
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