Не пропустите! Сегодня в Пыхья-Таллинне состоятся ярмарка и детский забег
В воскресенье, 11 августа в прибрежном парке на Штромке состоится летняя ярмарка и детский забег.
„Приглашаю всех провести приятный летний день на берегу моря в парке на Штромке. Большая ярмарка будет открыта с 10:00 до 16:00, также открыты уличные кафе и аттракционы для детей. В 11 часов начнется детский забег“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
На ярмарке предлагается широкий ассортимент товаров от около ста продавцов. В продаже будет рыбная продукция и хуторские товары, ягоды, мед, сладости, а также одежда, аксессуары и игрушки.
На детский забег нужна предварительная регистрация: https://programm.ee/
Организаторы рекомендуют приходить на ярмарку пешком или приезжать на общественном транспорте (автобусы номер 35, 40 и 66, остановка „Супельранна“).
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