Беларусь перебрасывает войска и ракеты к границе с Украиной

По его словам, в Гомельский и Мозырский районы направятся воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы „Полонез“ и комплексы „Искандер“, передает DW. „Также осуществлено наращивание сил радиотехнических войск и авиации“, - сообщил журналистам Хренин.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко считает, что таким образом Беларусь намерена отвлечь внимание ВСУ. „Это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на это направление“, - написал он в своем Telegram-канале.

Уничтожение украинских БПЛА над Беларусью

Ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа белорусские силы ПВО уничтожили над территорией страны „несколько целей“, нарушивших ее воздушное пространство со стороны Украины. „Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. Cредства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность“, - сказал Лукашенко, добавив, что уже сообщил украинским властям о неизбежности ответа на „любые провокации“.

При этом 13 июля Лукашенко говорил о „ликвидации напряженности“ на границе с Украиной и поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации. „После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы“, - цитировало его белорусское госагентство БелТА.

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