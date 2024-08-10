ПРЯМО СЕЙЧАС | Штангист Сейм начал борьбу за медали Парижа-2024

Первый заявленный вес Сейма в рывке был 175 кг. Для сравнения главный фаворит соревнований, мировой рекордсмен Лаша Талахадзе из Грузии заявил 210 кг. Эстонец сумел справиться с начальным весом, а также поднял штангу на 5 кг тяжелее. Увы, третья попытка - 183 кг - оказалась неудачной. Пока наш спортсмен делит 10-11 места с представителем Японии Эйширо Мураками.

Сейму принадлежит рекорд Эстонии - 444 кг по сумме двух упражнений. Но последние спортивные сезоны для самого сильного человека Эстонии складываются неудачно. Так, он не получил достаточное количество очков для участия в Олимпиаде и добыл путевку на Игры лишь после того, как Международная федерация тяжелой атлетики перераспределила квоты летом 2024 года.

Напомним, что Март Сейм выступал на Олимпиаде 2016 году в Рио-де-Жанейро и занял там 7-е место. На Игры в Париже спортсмен ограничил свои цели борьбой за десятку.