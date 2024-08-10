„Агентство“: российские командиры отказались переводить в тыл срочников в Курской области

По его словам, срочников объявили боевым подразделением, им дают боевые команды, а командиры отказываются уводить их в тыл. Об этом источник издания узнал от матерей двух военнослужащих, которым об этом сообщили их сыновья, пока в регионе работала связь, пишет Медуза.

Речь идет о срочниках, которые служат в частях в других регионах и были направлены в Курскую область в рамках командировки, уточнили журналисты. В одном случае, известном собеседнику „Агентства“, солдаты приехали из Воронежской области.

При этом источник издания заявил, что у него нет данных, подтверждающих участие срочников непосредственно в боевых действиях. Информации об этом нет и у главы правозащитного проекта „Идите лесом“ Григория Свердлина, который поговорил с журналистами.

После начала наступления ВСУ в Курской области, которое продолжается уже пятый день, украинские телеграм-каналы публиковали видео допросов пленных срочников. Они обвиняли командование в том, что их бросили.

О том, что военнослужащие „полков прикрытия границы“, состоявшие в том числе из срочников, не смогли оказать сопротивления ВСУ, отмечала „Медуза“. Аналитики Conflict Intelligence Team также допускали, что среди пленных могли быть солдаты срочной службы.

Родственники военнослужащих по призыву, которые находились в Курской области, рассказывали, что их близкие участвовали в боях, попали в плен, были эвакуированы или ждут, когда их вывезут.

Родственники срочников из Курской области также оставляют заявки на поиск пропавших без вести, сообщили „Важные истории“. 6 августа на Change.org опубликовали петицию матерей срочников из региона, потребовавших перевести их сыновей в тыл. Петиция собрала почти четыре тысячи подписей.