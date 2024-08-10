ГРАФИК | Поддержка партий: Isamaa на вершине, EKRE теряет популярность. А что с центристами?

Согласно опросу о поддержке партий, проведенному в августе, самой популярной партией остается „Отечество“ (Isamaa) , которую поддерживают 25% совершеннолетних граждан Эстонии с избирательным правом (в июне 23%, значительных изменений не произошло). Среди партий коалиции наибольшую поддержку имеет Социал-демократическая партия, уровень поддержки которой остается на том же уровне, что и в июне (в июне и августе 17%). Поддержка Партии реформ снизилась с 20% в июне до 16% в августе, а также продолжает снижаться поддержка партии Eesti 200 (в мае 6%, в июне 4%, в августе 3%, что является их самым низким результатом за последние годы).

После исключений и уходов известных политиков снизилась поддержка Эстонской консервативной народной партии (EKRE): в начале июня она составляла 15%, а в августе — 11%. Новая консервативная партия ERK „Эстонские националисты и консерваторы“ начинает свой путь с 3% поддержки.

Поддержка Центристской партии осталась почти неизменной по сравнению с июнем (11% в июне и 12% в августе). Поддержка „Правых“ медленно растет с весны, достигнув 6% в августе, что является их самым высоким результатом за все время.

Партию „Зелёные Эстонии“ поддерживают 2%, партию Koos — 3%, другие партии в сумме набирают 1% голосов среди избирателей с правом голоса в Эстонии, а 2% проголосовали бы за независимых кандидатов.

В августе общая поддержка коалиционных партий составила 36% (по сравнению с 41% в июне, что свидетельствует о снижении), а поддержка оппозиционных партий осталась на уровне 48% (без изменений с июня). Внепарламентские партии получили 14% поддержки (в июне — 8%; рост в основном связан с появлением новой партии ERK).

Августовский опрос проводился с 1 по 9 августа 2024 года. По всей Эстонии было опрошено 893 гражданина Эстонии в возрасте 18 лет и старше. 50% анкет были собраны через телефонный опрос, а 50% — через онлайн-анкетирование. При расчете показателей поддержки партий учитывались только респонденты с определенными предпочтениями.