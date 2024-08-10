Трамвайное сообщение в коплиском направлении будет временно прервано, автобусы направлены в объезд

Трамвайная линия № 1 будет закрыта с 12 августа до конца дня 18 августа на отрезке между остановками Kopli и Linnahall. В этот период трамвай № 1 будет заменен временной автобусной линией № 52 по маршруту Копли-бульвар Мере. Автобусы будут отправляться в среднем каждые 10 минут.

До 18 августа также остановлено движение трамвайных линий № 2 и № 5. С 19 августа движение всех трамвайных линий в направлении Копли будет восстановлено: линия № 1 Копли–Кадриорг, линия № 2 Копли–Суур-Паала, линия № 5 Копли–Вана-Лыуна.

Автобусные линии № 3, 26, 26А и 73 будут направлены в объезд с 12 по 31 августа. Автобусная линия № 3: в этот период в обоих направлениях не будет остановок Niidi, Sitsi, Tööstuse и Karjamaa. Автобусные линии № 26 и 26А: в обоих направлениях не будет остановок Nisu, Ehte, Niidi и Sitsi. Автобусная линия № 73: в обоих направлениях не будет остановок Tööstuse и Karjamaa.

В зоне проведения работ подрядчик обязан обеспечить безопасный проход для пешеходов и велосипедистов на протяжении всего периода строительства. При необходимости в часы пик для обеспечения бесперебойной работы левых поворотов при объезде по улице Сыле будут задействованы регулировщики движения.

В связи со значительными изменениями организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта просим учесть, что путь в пункт назначения займет больше времени, чем обычно, поскольку расстояние, которое необходимо преодолеть пешком до остановки, может возрасти.

Ознакомиться с расписанием, маршрутами и остановками можно на сайте https://transport.tallinn.ee/#tallinna-linn/map/ru . Информация об изменениях также будет приведена на остановках, которых касаются данные изменения.

Строительные работы осуществляет AS KE Infra по заказу AS Tallinna Vesi и AS Utilitas Tallinn. С детальными схемами движения можно ознакомиться на странице оперативной информации Таллинна (этапы 4 и 5).

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