Новые удары РФ: погибшие в Краматорске и на Харьковщине. Тела некоторых обгорели: „Вероятно, это дети“
Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал в Telegram, что сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске.
„Один работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения. Объемы нанесенного ущерба устанавливаем“, - отметил он.
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела села Первомайское погибли два человека.
„В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина“, - написал Синегубов.
Кроме этого, нанесен удар по пгт Золочев - в результате обстрелов из РСЗО „Ураган“ повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина. В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.
Также председатель ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.
В результате российского удара по супермаркету в Константиновке среди погибших предположительно, есть трое детей, однако из-за сильных повреждений тел точно это установит только экспертиза. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, по состоянию на 19:00 спасательная операция была приостановлена в связи с безопасностной составляющей.
„В настоящее время известно о 14 погибших и 43 человека, которые получили ранения. Один раненый человек находится в тяжелом состоянии, мы его отправили в город Днепр, все остальные находится у нас в области и получают квалифицированную медицинскую помощь“, - информировал Филашкин.
Глава Донецкой ОГА рассказал, что среди погибших от российского удара по Константиновке могут быть дети.
„К сожалению, среди 14 погибших предположительно, есть три погибших ребенка. Опознать сейчас нет возможности, потому что очень тела обгорели. На месте работают экспертные службы, судмедэкспертные“, - акцентировал Филашкин.
Он добавил, что есть вопрос в опознании тел. „Очень маленькие тела. Это может быть как женщина, так и ребенок. К сожалению, есть предварительная информация, что в „Экомаркете“ находились отец с детьми и мама с детьми. То есть, взрослых людей удалось идентифицировали, а маленькие тела не понимаем, это женщина маленькая или ребенок. Только после заключения криминальной лаборатории и судмедэксперта мы будем понимать“, - подчеркнул Филашкин.
По словам главы Донецкой ОГА, с завтрашнего утра поисковые работы продолжатся.