Новые удары РФ: погибшие в Краматорске и на Харьковщине. Тела некоторых обгорели: „Вероятно, это дети“

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал в Telegram, что сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске.

„Один работник погиб, еще несколько получили ранения. Здания объекта получили серьезные повреждения. Объемы нанесенного ущерба устанавливаем“, - отметил он.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского обстрела села Первомайское погибли два человека.

„В результате обстрела из РСЗО разрушен жилой дом. Ранен 58-летний мужчина. Погибли 80-летняя женщина и 24-летний мужчина“, - написал Синегубов.

Кроме этого, нанесен удар по пгт Золочев - в результате обстрелов из РСЗО „Ураган“ повреждены восемь частных жилых домов, фасад больницы, пострадал 35-летний мужчина. В селе Ивашки в результате артобстрела была повреждена крыша двухэтажного многоквартирного дома, пострадал 32-летний мужчина.

Также председатель ОГА сообщил, что на Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

В результате российского удара по супермаркету в Константиновке среди погибших предположительно, есть трое детей, однако из-за сильных повреждений тел точно это установит только экспертиза. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, по состоянию на 19:00 спасательная операция была приостановлена в связи с безопасностной составляющей.

„В настоящее время известно о 14 погибших и 43 человека, которые получили ранения. Один раненый человек находится в тяжелом состоянии, мы его отправили в город Днепр, все остальные находится у нас в области и получают квалифицированную медицинскую помощь“, - информировал Филашкин.

Глава Донецкой ОГА рассказал, что среди погибших от российского удара по Константиновке могут быть дети.