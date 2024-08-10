Новости Эстонии
10.08.2024, 10:54

Внимание! Мощные дожди и грозы обрушатся на Западную Эстонию

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Местами может выпасть до 100 мм осадков
ФОТО: Lugeja foto

Агентство охраны окружающей среды выпустило ряд предупреждений на сегодня, следует быть готовыми к проливным дождям и порывам ветра до 20 м/с. Существует риск грозы.

В субботу (10 августа) над центральной частью Скандинавии сформируется область низкого давления, которая переместится на Ботнический залив, а её фронт пройдет через Эстонию. В начале ночи в нескольких местах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Около полуночи на островах начнется сильный дождь, который к утру распространится до линии Тарту-Кунда и днем сместится за пределы Чудского озера.

В первой половине дня на Западе Эстонии дожди будут редкими, но после полудня на материке прогнозируются интенсивные кратковременные дожди, грозы и местами сильные ливни. За ночь к западу от линии Валга-Кунда выпадет 30...50 мм осадков.

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