10.08.2024, 10:54
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Самые сильные грозы накроют Эстонию в ночь на воскресенье(47)
ФОТО: | Erakogu
Агентство охраны окружающей среды выпустило ряд предупреждений на сегодня, следует быть готовыми к проливным дождям и порывам ветра до 20 м/с. Существует риск грозы.
В субботу (10 августа) над центральной частью Скандинавии сформируется область низкого давления, которая переместится на Ботнический залив, а её фронт пройдет через Эстонию. В начале ночи в нескольких местах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Около полуночи на островах начнется сильный дождь, который к утру распространится до линии Тарту-Кунда и днем сместится за пределы Чудского озера.
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