ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Самые сильные грозы накроют Эстонию в ночь на воскресенье

В субботу (10 августа) над центральной частью Скандинавии сформируется область низкого давления, которая переместится на Ботнический залив, а её фронт пройдет через Эстонию. В начале ночи в нескольких местах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Около полуночи на островах начнется сильный дождь, который к утру распространится до линии Тарту-Кунда и днем сместится за пределы Чудского озера.