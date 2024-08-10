ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (899-й день) | Наступление ВСУ в Курской области: эвакуировано более 76 тысяч жителей

В Брянской, Белгородской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что украинскими военными „предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны“.

Минобороны РФ сообщило в своем телеграм-канале, что в ночь на 10 августа российские силы ПВО перехватили или сбили 32 украинских беспилотника — 26 над Курской областью и шесть над Ярославской областью.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал в своем телеграм-канале, что ночью на подлете к Ярославлю российские военные уничтожили несколько украинских беспилотников, которые пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте падения беспилотников, по словам губернатора, разрушений и пострадавших нет.

Власти России сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что происходит на Курской АЭС на фоне наступления армии Украины в Курской области. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило в своем телеграм-канале вечером 9 августа, что АЭС работает штатно, прямых обстрелов не зафиксировано. Утверждается, что 8 августа на территории станции, предположительно, обнаружили фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Россия пока не видит причин для созыва сессии МАГАТЭ по Курской АЭС, заявил ТАСС заместитель постпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Краматорск Донецкой области утром 10 августа попал под ракетный удар, сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин. Есть погибшие в Краматорске и на Харьковщине. Тела некоторых обгорели: „Вероятно, это дети“.

Оппозиционный российский политик Илья Яшин прокомментировал сообщения о том, что бывший полицейский Темирлан Эскерханов, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, освободился из колонии и уехал на войну. „Это, конечно, глумление над памятью моего погибшего друга. Впрочем, Путин вполне последователен: он массово освобождает и вооружает бандитов, делая их опорой своей власти. Некоторых даже встречает в аэропорту с красной дорожкой и почетным караулом“, — заявил Яшин.

МИД Беларуси заявил „решительный протест“ временной поверенной в делах Украины в Беларуси Ольге Тимуш, сообщает агентство „Белта“. Ей передали ноту протеста „в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины“.

В Курской области на время контртеррористической операции, объявленной накануне, ограничили работу журналистов. В МЧС сообщили, что по требованию Минобороны СМИ обязаны согласовывать любую съемку с представителями пресс-службы губернатора. За нарушение правил полиция может изъять видеоматериалы.

Глава аннексированной Горловки в самопровозглашенной ДНР Иван Приходько заявил в своем телеграм-канале, что в городе под обстрел ВСУ попал жилой массив. По его словам, ранены 14 человек.

В Константиновке Донецкой области, где накануне под ракетный удар попал супермаркет, завершили разбор завалов, сообщили в МВД Украины. По последним данным, погибли 14 человек, ранены 44.

Россия остановила быстрое продвижение украинских войск в Курской области, начавшееся 6 августа, но ВСУ продолжают удерживать занятые позиции, сообщила газета The New York Times 10 августа. Как заявил изданию Паси Паройнен, аналитик из Black Bird Group (финская организация анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя), судя по имеющимся данным, Москве удалось затормозить крупные продвижения на российской территории. „Сейчас мы вступаем в фазу, когда легкие успехи [ВСУ] уже достигнуты. На этом этапе в течение первых трех дней наблюдалось самое быстрое продвижение. А вчера [9 августа], я думаю, мы начали видеть последствия ответных действий России“, — сказал аналитик.

Десятки российских военных, по данным источников Reuters, учатся в Иране использовать тактические баллистические ракеты ближнего действия „Фатх-360“. Источники агентства в европейской разведке ожидают, что вскоре сотни таких ракет со спутниковым наведением поставят в Россию для войны в Украине.

По данным МЧС России, из приграничных районов Курской области, где наступает ВСУ, эвакуировали более 76 тысяч жителей. Более 4,4 тысячи человек из приграничных районов области поселили в пунктах временного размещения.