В трех областях РФ введен режим КТО

В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

Решение принято директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым. После прорыва вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе с Курской областью речь идет о „беспрецедентной попытке дестабилизации обстановки“, признали в НАК.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, власти опасаются дальнейших „диверсионно-террористических угроз“.

Серьезное ограничение прав и свобод жителей

Параметры режима определяются федеральным законом „О противодействии терроризму“.

Так, он предполагает проверку документов у физлиц и направление в органы внутренних дел в случае отсутствия бумаг. Жителям могут закрывать доступ к отдельным районам и объектам. Власти получают право читать электронную переписку, прослушивать телефонные разговоры.

Мера предполагает „временное отселение“ граждан, а также ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Спецслужбам дается право беспрепятственного доступа в жилье и на земельные участки.

Режим предусматривает использование боетехники

Для КТО могут создать спецгруппировку сил в составе военных, Нацгвардии, гражданской обороны и федеральных органов. В РФ пока не уточнили, кто может ее возглавить. Режим официально разрешает использовать боевую технику, оружие и спецсредства.

Как сообщил американский Институт изучения войны 8 августа, ВСУ продвинулись на 35 километров вглубь территории РФ от границы с Сумской областью Украины.

Между тем командир кадыровского добровольческого объединения спецназа „Ахмат“ Апти Алаудинов ранее утверждал, что его подразделения все еще находятся на российско-украинской границе.

ЧС федерального характера