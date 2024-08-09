Украинские военные опубликовали видео на фоне филиала „Газпрома“ в Судже. „Суджа наша“, — ответил глава города
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В Курчатове, где находится Курская АЭС, после атаки дрона пропал свет
Город Курчатов и несколько соседних районов Курской области остались без электроэнергии вечером 9 августа из-за атаки украинского дрона на трансформаторную подстанцию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, пишет Meduza.
„В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар“, — пишет чиновник в своем телеграм-канале.
Помимо Курчатова, где располагается Курская АЭС, энергоснабжение отсутствует в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском, и Беловском районах.
Телеграм-канал „Типичный Курск“ пишет, что проблемы с электричеством и водоснабжением также наблюдаются в населенных пунктах Волокно, Ворошнево и Прямицыно.
Как сообщило издание „Блокнот“ со ссылкой на источники, днем 9 августа подъезды к Курской АЭС перекрыли. Сотрудник станции анонимно рассказал „Важным историям“, что для охраны АЭС вернули мужчин (ранее там оставили только женщин-росгвардейцев). Кроме того, по словам собеседника журналистов, руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей. Также с 7 августа со стройплощадки АЭС уезжают вахтовики, пишут „Важные истории“. 9 августа „Росатом“ подтвердил, что сократил число строителей на станции.
Курская АЭС — одна из трех крупнейших в России. По данным отдела „Разбор“ „Медузы“, сейчас украинские войска находятся примерно в 50 километрах от станции, но сценарий, при котором ВСУ смогут добраться до нее, очень маловероятен.
Украинские военные опубликовали видео на фоне филиала „Газпрома“ в Судже. „Суджа наша“, — ответил глава города
Вечером 9 августа в украинских телеграм-каналах стало распространяться видео, на котором военнослужащие ВСУ заявляют о захвате города Суджа Курской области, пишет Meduza.
Ролик снят на фоне здания с табличкой „Газпром. Филиал в г. Суджа“. „Город контролируется Вооруженными Силами Украины, в городе спокойно, все здания целы. Стратегический объект „Газпрома“ в городе Суджа контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной Степной бригады“, — говорит один из военнослужащих на видео.
Как отмечает отдел „Разбор“ „Медузы“, видео, вероятно, снято в переулке 1 мая в селе Заолешенка на западной окраине Суджи. Там находится городской филиал „Газпром газораспределение“. Это в двух километрах от центра города.
Ранее днем в пабликах также появилась фотография военнослужащего ВСУ возле магазина „Пятерочка“. Предположительно, снимок сделан на улице Бутенко на окраине Суджи.
Российское государственное агентство ТАСС обратилось за комментарием по поводу фото и видео ВСУ к главе Суджи Виталию Слащеву. Он ответил, что город не находится под контролем украинских военных.
„Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий“, — сказал Слащев.
Украинские войска 6 августа вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России. В то же время российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь региона и уже заняли окраины города Суджа. Также появлялись сообщения о захвате ВСУ газоизмерительной станции „Суджа“, по которой проходит ключевой и единственный работающий маршрут поставки российского газа в Европу через Украину. В Курской области на фоне наступления ВСУ 9 августа объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.
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