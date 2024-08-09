В Курчатове, где находится Курская АЭС, после атаки дрона пропал свет

Город Курчатов и несколько соседних районов Курской области остались без электроэнергии вечером 9 августа из-за атаки украинского дрона на трансформаторную подстанцию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, пишет Meduza.

„В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар“, — пишет чиновник в своем телеграм-канале.

Помимо Курчатова, где располагается Курская АЭС, энергоснабжение отсутствует в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском, и Беловском районах.

Телеграм-канал „Типичный Курск“ пишет, что проблемы с электричеством и водоснабжением также наблюдаются в населенных пунктах Волокно, Ворошнево и Прямицыно.

Как сообщило издание „Блокнот“ со ссылкой на источники, днем 9 августа подъезды к Курской АЭС перекрыли. Сотрудник станции анонимно рассказал „Важным историям“, что для охраны АЭС вернули мужчин (ранее там оставили только женщин-росгвардейцев). Кроме того, по словам собеседника журналистов, руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей. Также с 7 августа со стройплощадки АЭС уезжают вахтовики, пишут „Важные истории“. 9 августа „Росатом“ подтвердил, что сократил число строителей на станции.

Курская АЭС — одна из трех крупнейших в России. По данным отдела „Разбор“ „Медузы“, сейчас украинские войска находятся примерно в 50 километрах от станции, но сценарий, при котором ВСУ смогут добраться до нее, очень маловероятен.

Украинские военные опубликовали видео на фоне филиала „Газпрома“ в Судже. „Суджа наша“, — ответил глава города

Вечером 9 августа в украинских телеграм-каналах стало распространяться видео, на котором военнослужащие ВСУ заявляют о захвате города Суджа Курской области, пишет Meduza.