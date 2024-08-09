ФОТО | В чемоданах, присланных в Латвию из Ирака, обнаружили 3 кг метамфетамина

По информации пресс-центра Службы госдоходов, в октябре 2023 года сотрудники Таможенно-налоговой полиции пресекли попытку пересылки из Ирака в Латвию с помощью курьерской почты двух чемоданов с наркотиками. При этом в сопроводительных документах было указано, что в чемоданах находятся детские игрушки. Об этом пишет Delfi.lv.

Метамфетамин — около 3 кг — был спрятан в тайниках, оборудованных в чемоданах. По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого провели обыски и изъяли около 12 000 евро наличными, возможно, полученных преступным путем, а также товар стратегического назначения.

Материалы уголовного процесса, начатого по ч. 2 ст. 190.1 Уголовного закона Латвии и ч.2 ст. 253.1 УЗ ЛР, переданы в Многоотраслевую специализированную прокуратуру.

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