СЕГОДНЯ | Чем удивит Расмус Мяги? Будет ли побит мировой рекорд Вархольм? На ОИ - 400 метров с барьерами

В первом полуфинальном забеге победил чемпион Олимпийских игр в Токио и трехкратный чемпион мира норвежец Карстен Вархольм (47,67), вслед за ним, согласно фотофинишу, француз Тома Дюко (47,85) и чемпион мира 2022 года бразилец Алисон дос Сантос (47,95).

Наш легкоатлет бежал во втором забеге. Неудачно стартовав, перед финишной прямой Мяги был пятым или шестым, но на последних метрах обогнал почти всех своих соперников. Кайрон Макмастер с Британских Виргинских островов выиграл забег (48,15), а Расмус Мяги финишировал вторым, преодолев дистанцию за 48,16.

Мяги вышел в финал на третьей Олимпиаде подряд. В Рио-де-Жанейро он был шестым, а в 2021-м в Токио - седьмым.

В третьем забеге лучшими стали американец Рай Бенджамин (47,85) и ямаец Рошаун Кларк (48,34). По лучшему времени в финал также вышли Алисон дос Сантос и представитель Катара Абдеррахман Самба (48,20), которого как раз по фотофинишу обогнал Мяги.

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