ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (898-й день) | Удар российских военных по Константиновке пришелся на супермаркет и почту, в Курчатове, где находится Курская АЭС, после атаки дрона пропал свет

В ночь на 9 августа 27 российских беспилотников атаковали территорию Украины, все они были сбиты, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Дроны уничтожили над Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областями.

Вооруженные силы Украины за три дня боев в Курской области взяли в плен „сотни“ человек, заявил в комментарии The Washington Post советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности. Киев просит Вашингтон разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам, которые используют российские самолеты для нанесения ответных ударов. Это, как считают в Киеве, позволит сохранить контроль над частью Курской области.

Жители Суджанского района Курской области, которые покинули свои дома из-за наступления Вооруженных сил Украины, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили о помощи.

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 9 августа украинские войска нанесли удар по военному аэродрому „Липецк“, где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. „В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация“, — говорится в соообщении.

В телеграм-каналах появились видео, на которых видны последствия атаки на колонну российской техники в Курской области. Как пишет „Медиазона“, видео снято в селе Октябрьское рядом с городом Рыльском, в 35 километрах от границы. Село находится вдали от мест боев — до поселка Коренево около 20 километров. Z-каналы подтвердили удар по российской колонне и возложили вину за ее уничтожение на Минобороны РФ, отмечают „Важные истории“.