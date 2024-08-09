ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (898-й день) | Удар российских военных по Константиновке пришелся на супермаркет и почту, в Курчатове, где находится Курская АЭС, после атаки дрона пропал свет
Подводим итоги очередного дня войны.
В ночь на 9 августа 27 российских беспилотников атаковали территорию Украины, все они были сбиты, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Дроны уничтожили над Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областями.
Вооруженные силы Украины за три дня боев в Курской области взяли в плен „сотни“ человек, заявил в комментарии The Washington Post советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности. Киев просит Вашингтон разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам, которые используют российские самолеты для нанесения ответных ударов. Это, как считают в Киеве, позволит сохранить контроль над частью Курской области.
Жители Суджанского района Курской области, которые покинули свои дома из-за наступления Вооруженных сил Украины, записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили о помощи.
В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 9 августа украинские войска нанесли удар по военному аэродрому „Липецк“, где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. „В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация“, — говорится в соообщении.
В телеграм-каналах появились видео, на которых видны последствия атаки на колонну российской техники в Курской области. Как пишет „Медиазона“, видео снято в селе Октябрьское рядом с городом Рыльском, в 35 километрах от границы. Село находится вдали от мест боев — до поселка Коренево около 20 километров. Z-каналы подтвердили удар по российской колонне и возложили вину за ее уничтожение на Минобороны РФ, отмечают „Важные истории“.
Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по городу Константиновка в Краматорском районе. В генпрокуратуре Украины заявили, что под удар попал торговый центр, где находились продовольственные и хозяйственные магазины. По последним данным, погибли 11 человек, ранены более 40.
Зеленский: в результате удара по Константиновке уже 4 погибших, еще 24 ранены; под завалами могут быть люди
По словам Владимира Зеленского, удар российских военных по Константиновке пришелся на супермаркет и почту. Спасательная операция продолжается, под завалами могут быть люди, добавил президент Украины.
Число погибших в Константиновке выросло до 12 — МВД Украины
Число погибших в результате российского удара по прифронтовой Константиновке выросло до 12 человек. Об этом сообщает МВД Украины.
Число раненых, по последним данным министерства, достигло 44.
„На месте продолжают работать необходимые службы“, — извещает МВД в телеграме.
По предварительной информации, российские военные ударили по Константиновке в Донецкой области ракетой „воздух-земля“ Х-38.
Разрушены или повреждены по меньшей мере торговый центр, почта, магазины, четыре частных дома, автомойка, автомобили.
В Курчатове, где находится Курская АЭС, после атаки дрона пропал свет
Город Курчатов и несколько соседних районов Курской области остались без электроэнергии вечером 9 августа из-за атаки украинского дрона на трансформаторную подстанцию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
„В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар“, — пишет чиновник в своем телеграм-канале.
Помимо Курчатова, где располагается Курская АЭС, энергоснабжение отсутствует в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском, и Беловском районах.
Источник: „Русская служба Би-Би-Си“, „Медуза“